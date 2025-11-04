Πειραιάς: 3 συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών – Κατασχέθηκαν και όπλα – Δείτε βίντεο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πειραιάς: 3 συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών – Κατασχέθηκαν και όπλα – Δείτε βίντεο
Πηγή φωτογραφίας: ΕΛ. ΑΣ.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθησαν την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, συνολικά -3- άτομα, τα οποία κατηγορούνται ότι κατείχαν και διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.

Πρόκειται για ημεδαπούς ηλικίας, 33, 23 και 21 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Ειδικών Επιχειρήσεων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, καθώς και αστυνομικού σκύλου.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Ειδικότερα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 33χρονου και του 21χρονου, ο πρώτος εντοπίστηκε να κατέχει και για λογαριασμό των συγκατηγορουμένων του, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση σε τρίτους, -7- συσκευασίες με κοκαΐνη, μεικτού βάρους -2.153- γραμμαρίων, -3- συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, μεικτού βάρους -2.130- γραμμαρίων και -2- συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), συνολικού μεικτού βάρους -131- γραμμαρίων. Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2- περίστροφα, -62- φυσίγγια και αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία της 23χρονης, η οποία κατελήφθη να κατέχει και για λογαριασμό των συγκατηγορούμενων της, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση σε τρίτους, -2- συσκευασίες, με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους -5- γραμμαρίων.

Συνολικά, στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • -2.153- γραμμάρια κοκαΐνης,
  • -2.135- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
  • -131- γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),
  • αλεξίσφαιρο γιλέκο,
  • -62- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,
  • -2- περίστροφα,
  • Ι.Χ.Ε. μοτοσικλέτα,
  • -2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
  • -5- συσκευές κινητής τηλεφωνίας,
  • -61.225- ευρώ και -7.440- Baht Ταϊλάνδης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Δείτε βίντεο από την ΕΛ.ΑΣ.:

