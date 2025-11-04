Κεραμέως στον ΑΝΤ1: «2 εκατ. εργαζόμενοι προστατεύονται από την Ψηφιακή Κάρτα» – Όσα είπε για το νέο πρόγραμμα 50.000 θέσεων εργασίας

Εύη Κατσώλη

οικονομία

Για την ανεργία, το νέο πρόγραμμα για 50.000 θέσεις εργασίας αλλά και την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας μίλησε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

«Όταν παραλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας είχαμε μία ανεργία που ήταν στο 18%. Σήμερα είναι 10 μονάδες κάτω, στο 8%. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι 500.000 συμπολίτες μας που δεν δούλευαν, σήμερα δουλεύουν. Είμαστε στη χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 17 ετών. Αυτό είναι μία πρόκληση ώστε να πάμε ακόμη πιο στοχευμένα στις πληθυσμιακές κατηγορίες που έχουμε περιθώρια βελτίωσης. Είναι οι μακροχρόνιοι άνεργοι, οι πιο ηλικιωμένοι συμπολίτες μας, είναι οι γυναίκες.

Βγάζουμε ένα νέο πρόγραμμα για 6 μήνες και αφορά σε όλους τους τομείς. Επιδοτούμε την απασχόληση για 50.000 ανθρώπους, όσο δηλ. μία μεγάλη πόλη όπως η Καβάλα ή το Αγρίνιο. Θα παίρνουν έναν μισθό 32 ευρώ την ημέρα, περίπου 700 ευρώ για 6ωρη απασχόληση. Στόχος είναι η ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα δημιουργεί 50.000 νέες δουλειές, απευθύνεται κυρίως σε ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη» τόνισε η Νίκη Κεραμέως.

Για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Η υπουργός Εργασίας αναφερόμενη στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας είπε ότι «περίπου 2 εκατ. εργαζόμενοι προστατεύονται από την Κάρτα. Πέρυσι καταγράψαμε 3 εκατ. υπερωρίες, φέτος πάμε για πάνω από 5 εκατ. υπερωρίες. Αυτές δεν εμφανίστηκαν από το πουθενά, αλλά πλέον δηλώνονται».

Δείτε το βίντεο:

ENIKOS NETWORK

