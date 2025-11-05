Κυκλώνας Μελίσα: 43 νεκροί στην Αϊτή, τουλάχιστον 76 στην Καραϊβική

Enikos Newsroom

διεθνή

Κυκλώνας Μελίσα: 43 νεκροί στην Αϊτή, τουλάχιστον 76 στην Καραϊβική

Τουλάχιστον 43 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Αϊτή εξαιτίας του περάσματος του κυκλώνα Μελίσα, κατά νεότερο, ακόμη προσωρινό απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποιήθηκε από τις αρχές χθες, Τρίτη, αυξάνοντας στα 76 τα θύματα ενός από τα ισχυρότερα τέτοια φαινόμενα που έπληξαν ποτέ την Καραϊβική.

Η Μελίσα ισοπέδωσε ολόκληρους τομείς της Τζαμάικας και πλημμύρισε περιοχές της Αϊτής και της Κούβας κατά το πολυήμερο πέρασμά της από την Καραϊβική.

Τον κυκλώνα έκανε ισχυρότερο και καταστροφικότερο η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με μελέτη του Imperial College του Λονδίνου.

Στην Ουάσιγκτον, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε πως ενέκρινε την εκταμίευση 24 εκατομμυρίων δολαρίων για να προσφερθεί κατεπείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια στην Τζαμάικα, στην Αϊτή, στις Μπαχάμες και στην Κούβα.

Οι ΗΠΑ έστειλαν στην Τζαμάικα, στη Δομινικανή Δημοκρατία και στις Μπαχάμες ομάδες εξειδικευμένες σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, καθώς και στη διανομή βοήθειας.

Στην Τζαμάικα, την πρώτη χώρα όπου ο κυκλώνας έφθασε πάνω από το έδαφος την περασμένη εβδομάδα, ο απολογισμός των θυμάτων ανέρχεται σε τουλάχιστον 32 νεκρούς. «Αναμένουμε ότι θα αυξηθεί», προειδοποίησε, ωστόσο, προχθές, Δευτέρα, η κυβέρνηση.

Ένας θάνατος αναφέρθηκε στη Δομινικανή Δημοκρατία, χώρα που γειτονεύει με την Αϊτή.

Η Κούβα, την οποία έπληξε η Μελίσα μετά την Τζαμάικα, δεν θρήνησε κανένα θύμα.

Στην Αϊτή, ο κυκλώνας προκάλεσε τον θάνατο 43 ανθρώπων, τον τραυματισμό άλλων 21, ενώ 13 άνθρωποι αγνοούνται ακόμη, σύμφωνα με έγγραφο της πολιτικής προστασίας που περιήλθε στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι μεταβατικές αρχές κήρυξαν τριήμερο εθνικό πένθος από τη Δευτέρα.

«Χιλιάδες σπίτια πλημμύρισαν και κρίσιμες υποδομές (…) αποκλείστηκαν λόγω των συντριμμιών», σύμφωνα με το έγγραφο της πολιτικής προστασίας, στο οποίο τονίζεται ακόμη πως υπήρξαν επίσης καταστροφές σε αγροτικές γαίες.

Καταμετρήθηκαν «11.952 πλημμυρισμένες κατοικίες, 176 κατεστραμμένες κατοικίες και 4.257 κατοικίες που υπέστησαν ζημιές, μικρές ή μεγάλες», πάντα σύμφωνα με τις αρχές.

Οι ζημιές εξαιτίας του κυκλώνα προστίθενται στις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Αϊτή, η φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου, που παραμένει βυθισμένη επί δεκαετίες σε πολυδιάστατη μείζονα κρίση – πολιτική, ασφαλείας και ανθρωπιστική.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

7 χαρακτηριστικά που έχουν όσοι τρώνε μετά τις 9 το βράδυ

ΕΟΦ: Τέσσερα σκευάσματα ινσουλίνης αποσύρονται έως το τέλος του έτους

Μάριος Καλογεράς- Τέμπος: Ποιος είναι ο μεταβατικός CEO των ΕΛΤΑ

Γιάννης Στουρνάρας: Η μεταποίηση μοχλός ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία

Windows 11: Η Microsoft δοκιμάζει κοινή μετάδοση ήχου σε δύο ακουστικά ταυτόχρονα – Πώς θα λειτουργεί

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
01:55 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Αεροσκάφος της UPS τυλίχθηκε στις φλόγες μετά την απογείωση του στο Λούισβιλ του Κεντάκι – Τραυματίες και εγκλωβισμένοι κοντά στο αεροδρόμιο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στο Λούισβιλ του Κεντάκι, όταν αεροσκάφος της UPS συν...
01:40 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Ισραήλ: Ταυτοποιήθηκε η σορός που παρέδωσε η Χαμάς – Ανήκει στον όμηρο Ιτάι Χεν, 19 ετών

Η σορός που επεστράφη το βράδυ της Τρίτης από τη Λωρίδα της Γάζας ταυτοποιήθηκε ως εκείνη του ...
00:24 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Ολλανδία: Ο ηγέτης της ακροδεξιάς Γκέερτ Βίλντερς παραδέχθηκε την ήττα του στις εκλογές

Ο ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς Γκέερτ Βίλντερς παραδέχτηκε σήμερα την ήττα του στις αμφίρρ...
23:35 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Ισραήλ: Ο στρατός ανακοινώνει ότι παρέλαβε τη σορό ενός ομήρου από τη Γάζα

Το Ισραήλ ανακοίνωσε απόψε ότι παρέλαβε τη σορό ενός ομήρου στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς