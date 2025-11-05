Κυκλώνας Μελίσα: 43 νεκροί στην Αϊτή, τουλάχιστον 76 στην Καραϊβική

Τουλάχιστον 43 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Αϊτή εξαιτίας του περάσματος του κυκλώνα Μελίσα, κατά νεότερο, ακόμη προσωρινό απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποιήθηκε από τις αρχές χθες, Τρίτη, αυξάνοντας στα 76 τα θύματα ενός από τα ισχυρότερα τέτοια φαινόμενα που έπληξαν ποτέ την Καραϊβική.

Η Μελίσα ισοπέδωσε ολόκληρους τομείς της Τζαμάικας και πλημμύρισε περιοχές της Αϊτής και της Κούβας κατά το πολυήμερο πέρασμά της από την Καραϊβική.

Τον κυκλώνα έκανε ισχυρότερο και καταστροφικότερο η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με μελέτη του Imperial College του Λονδίνου.

Στην Ουάσιγκτον, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε πως ενέκρινε την εκταμίευση 24 εκατομμυρίων δολαρίων για να προσφερθεί κατεπείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια στην Τζαμάικα, στην Αϊτή, στις Μπαχάμες και στην Κούβα.

Οι ΗΠΑ έστειλαν στην Τζαμάικα, στη Δομινικανή Δημοκρατία και στις Μπαχάμες ομάδες εξειδικευμένες σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, καθώς και στη διανομή βοήθειας.

Στην Τζαμάικα, την πρώτη χώρα όπου ο κυκλώνας έφθασε πάνω από το έδαφος την περασμένη εβδομάδα, ο απολογισμός των θυμάτων ανέρχεται σε τουλάχιστον 32 νεκρούς. «Αναμένουμε ότι θα αυξηθεί», προειδοποίησε, ωστόσο, προχθές, Δευτέρα, η κυβέρνηση.

Ένας θάνατος αναφέρθηκε στη Δομινικανή Δημοκρατία, χώρα που γειτονεύει με την Αϊτή.

Η Κούβα, την οποία έπληξε η Μελίσα μετά την Τζαμάικα, δεν θρήνησε κανένα θύμα.

Στην Αϊτή, ο κυκλώνας προκάλεσε τον θάνατο 43 ανθρώπων, τον τραυματισμό άλλων 21, ενώ 13 άνθρωποι αγνοούνται ακόμη, σύμφωνα με έγγραφο της πολιτικής προστασίας που περιήλθε στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι μεταβατικές αρχές κήρυξαν τριήμερο εθνικό πένθος από τη Δευτέρα.

«Χιλιάδες σπίτια πλημμύρισαν και κρίσιμες υποδομές (…) αποκλείστηκαν λόγω των συντριμμιών», σύμφωνα με το έγγραφο της πολιτικής προστασίας, στο οποίο τονίζεται ακόμη πως υπήρξαν επίσης καταστροφές σε αγροτικές γαίες.

Καταμετρήθηκαν «11.952 πλημμυρισμένες κατοικίες, 176 κατεστραμμένες κατοικίες και 4.257 κατοικίες που υπέστησαν ζημιές, μικρές ή μεγάλες», πάντα σύμφωνα με τις αρχές.

Οι ζημιές εξαιτίας του κυκλώνα προστίθενται στις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Αϊτή, η φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου, που παραμένει βυθισμένη επί δεκαετίες σε πολυδιάστατη μείζονα κρίση – πολιτική, ασφαλείας και ανθρωπιστική.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ, AFP