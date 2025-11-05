ΗΠΑ: Τουλάχιστον 4 νεκροί και 11 τραυματίες ύστερα από συντριβή αεροσκάφους μεταφοράς φορτίων στο Λούισβιλ του Κεντάκι

Σοκ προκαλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες το αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε στο Λούισβιλ του Κεντάκι, όταν αεροσκάφος της UPS συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο, προκαλώντας τεράστια πυρκαγιά στο έδαφος. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ έντεκα τραυματίστηκαν, όπως επιβεβαίωσε ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του αεροδρομίου.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος κατέπεσε γύρω στις 5:15 το απόγευμα, την ώρα που εκτελούσε πτήση με προορισμό τη Χονολουλού. Η UPS, σε επίσημο δελτίο Τύπου, διευκρίνισε πως στο αεροσκάφος επέβαιναν τρία μέλη πληρώματος.

Η Αστυνομία του Λούισβιλ ανταποκρίθηκε άμεσα στις αναφορές για τη συντριβή κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο Louisville Muhammad Ali. Σε ανακοίνωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μητροπολιτική Αστυνομία ενημέρωσε ότι υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Εν τω μεταξύ, φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται πάνω από την περιοχή. Το σημείο της πρόσκρουσης εντοπίστηκε στη διασταύρωση των οδών Fern Valley Road και Grade Lane, στο νότιο άκρο του αεροδρομίου.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι στο σημείο έχει εκδηλωθεί εκτεταμένη πυρκαγιά και ζήτησε από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή. Παράλληλα, οι αρχές εξέδωσαν εντολή παραμονής εντός κατοικίας σε ακτίνα πέντε μιλίων (περίπου οκτώ χιλιομέτρων) από το αεροδρόμιο, λόγω του κινδύνου από τον καπνό και τα συντρίμμια.

Σε τηλεοπτικά πλάνα, διακρίνονται φλόγες να καταλαμβάνουν μεγάλο τμήμα πάρκινγκ, ενώ πυροσβεστικά οχήματα επιχειρούν για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Το αεροσκάφος ήταν τύπου McDonnell Douglas MD-11, κατασκευής 1991, και ανήκε στην UPS.

Ο κυβερνήτης του Κεντάκι, Άντι Μπεσιρ, δήλωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση: «Οι διασώστες βρίσκονται ήδη στο σημείο και θα παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες μόλις είναι διαθέσιμες. Παρακαλώ προσευχηθείτε για τους πιλότους, το πλήρωμα και όλους όσοι επηρεάστηκαν», έγραψε χαρακτηριστικά.

Πηγή: Associated Press

