Ολλανδία: Ο ηγέτης της ακροδεξιάς Γκέερτ Βίλντερς παραδέχθηκε την ήττα του στις εκλογές

Ο ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς Γκέερτ Βίλντερς παραδέχτηκε σήμερα την ήττα του στις αμφίρροπες βουλευτικές εκλογές, συγχαίροντας τον κεντρώο Ρομπ Γέτεν, ο οποίος, στα 38 του, είναι έτοιμος να γίνει ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της Ολλανδίας.

Με τον Γέτεν να κατέχει προβάδισμα 28.000 ψήφων, «οι πιθανότητες να αλλάξει αυτό είναι ελάχιστες. Γι’ αυτό συνεχάρην τον Γέτεν για τη νίκη του», δήλωσε ο Βίλντερς σε δημοσιογράφους.

Ο ηγέτης της ακροδεξιάς είχε προηγουμένως προβεί σε αβάσιμες κατηγορίες για εκλογικές παρατυπίες.

Η πρόκληση τώρα για τον Γέτεν είναι να σχηματίσει κυβερνητικό συνασπισμό, αφού ο κατακερματισμός του ολλανδικού πολιτικού τοπίου δεν επέτρεψε σε κανένα κόμμα να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Για να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία των 76 εδρών στο 150μελές κοινοβούλιο, ο μελλοντικός κυβερνητικός συνασπισμός πρέπει να περιλάβει κόμματα από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα, πλην της άκρας δεξιάς: το D66 του Ρομπ Γέτεν (26 έδρες), το κεντροδεξιό CDA (18), το φιλελεύθερο VVD (22) και την αριστερή συμμαχία Πράσινων/Εργατικών (20). Ομως, η συνεργασία ανάμεσα στο VVD και τη συμμαχία Πράσινων/Εργατικών θα είναι δύσκολο εγχείρημα.

Μέχρι τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, η απερχόμενη κυβέρνηση του Ντικ Σχοφ θα συνεχίσει να διαχειρίζεται τις τρέχουσες υποθέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ, AFP

