Νάνσυ Ζαμπέτογλου: Το περιστατικό που έζησε με οδηγό ταξί – «Καταλάβαινα ότι με βρίζει από το τζάμι…»

Ένα περιστατικό που της συνέβη πριν από λίγες ώρες, περιέγραψε η Νάνσυ Ζαμπέτογλου στην εκπομπή της την Τρίτη (4/11). Με αφορμή μία συζήτηση που είχε στο «Στούντιο 4», με τον Θανάση Αναγνωστόπουλο και την Μαρία Κωνσταντάκη, η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως ενώ ήταν στον δρόμο και οδηγούσε, ήρθε αντιμέτωπη με έναν ταξιτζή.

Σύμφωνα με τα όσα είπε, ενώ οδηγούσε κόλλησε στο δρόμο, λόγω ενός φορτηγού. Ο κύριος όμως με το ταξί δεν μπόρεσε να διαχειριστεί τα νεύρα του και ξέσπασε βρίζοντάς την. Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου αποφάσισε να διαχειριστεί με ψυχραιμία την κατάσταση και ζήτησε από τον επαγγελματία οδηγό να της μιλήσει ευγενικά.

Αμέσως, η στάση του ταξιτζή άλλαξε, ο οποίος στη συνέχεια ευγενικά την βοήθησε να βρει λύση και να ξεκολλήσει από την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί.

Συγκεκριμένα, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου ανέφερε: «Να σας κάνω μία παρένθεση να σας πω τι έγινε σήμερα; Ήμουν σε ένα δρόμο που ήταν ένα φορτηγό και είχαμε κολλήσει όλοι.

Εγώ ερχόμουν από εδώ, από εκεί έρχονταν άλλα αυτοκίνητα, κάπως έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο, είχε και ένα βουνό με χώμα γιατί το φορτηγό έβγαζε χώματα, και εγώ δεν είχα ορατότητα να δω που είναι το βουναλάκι, μην πέσω και με το αμάξι πάνω στο χώμα.

Οπότε δεν πήγαινα. Ήταν ένας κύριος απέναντι, οδηγός ταξί ήταν, και καταλάβαινα ότι με βρίζει από το τζάμι, που εγώ δεν είχα ορατότητα».

«Παιδιά, είχα πολλές επιλογές εκείνη την ώρα, τι έκανα ξέρετε; Κατέβασα το τζάμι και του είπα: “Σας παρακαλώ πολύ, αν μου μιλήσετε ευγενικά, θα κάνω ό,τι μου ζητήσετε. Αλλά, σας παρακαλώ, μιλήστε μου ευγενικά”. Μου μίλησε ευγενικά, έκανε την καρδιά του πέτρα και μου είπε “έλα έλα”», συνέχισε η παρουσιάστρια.