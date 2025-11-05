Μίνα Χειμώνα: «Πέρασα μια περιπέτεια με ένα εύρημα που συμβίωνα μαζί του καιρό…»

Μίνα Χειμώνα: «Πέρασα μια περιπέτεια με ένα εύρημα που συμβίωνα μαζί του καιρό…»

Η Μίνα Χειμώνα άνοιξε την καρδιά της, μιλώντας για τη ζωή της, τη βαθιά σχέση της με το θέατρο, αλλά και για μια προσωπική περιπέτεια υγείας που τη βοήθησε να δει τη ζωή με άλλο μάτι.

Η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε πως αντιμετώπισε ένα πρόβλημα υγείας που, όπως είπε, της έδωσε την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσει προτεραιότητες και ανθρώπινες σχέσεις. «Πέρασα μια περιπέτεια με ένα εύρημα που συμβίωνα μαζί του καιρό. Δόξα τω Θεώ όλα πάνε κατευχήν. Συμβουλεύω τον κόσμο να κάνει τις εξετάσεις του προληπτικά, γιατί μπορεί να ανακαλύψει πράγματα που δεν ξέρει ότι υπάρχουν στο σώμα του και να εξελιχθούν σε κακή μορφή», ανέφερε χαρακτηριστικά, στέλνοντας ένα μήνυμα για τη σημασία της πρόληψης.

Η εμπειρία αυτή, όπως παραδέχθηκε, στάθηκε σημείο καμπής στη ζωή της, καθώς τη βοήθησε να απομακρύνει τοξικές σχέσεις και να επαναφέρει την εσωτερική της ισορροπία.

Μιλώντας για το θέατρο, η Μίνα Χειμώνα υπογράμμισε πως αποτελεί για εκείνη πηγή ζωής και έκφρασης: «Μέσα από το θέατρο υπάρχω. Είμαι ένας άλλος άνθρωπος. Στη ζωή, έχω κάποιες ευαισθησίες που δεν μου τις συγχωρώ».

Αναφερόμενη στην τηλεόραση, η ηθοποιός σημείωσε πως θα ήθελε να επιστρέψει, αλλά όχι με τους εξαντλητικούς ρυθμούς του παρελθόντος. «Θα ήθελα να κάνω τηλεόραση, αλλά όχι με τους ρυθμούς του “Καλημέρα Ζωή”. Τότε έτρεχα σαν την τρελή. Όταν ολοκληρώθηκε ο ρόλος μου, γιατί δεν υπήρχε κάτι να εξελιχθεί, από τη μια μέρα στην άλλη βρέθηκα σαν να μην πέρασα ποτέ από εκεί. Πληγώθηκα, ήμουν δεσμευμένη σε αυτή τη συνεργασία», είπε συγκινημένη.

Θυμήθηκε μάλιστα την ένταση εκείνης της περιόδου, λέγοντας: «Ήμουν συνέχεια εκεί, δεν ήθελα να προδώσω την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν, αλλά κουραζόμουν πάρα πολύ».

