Τραγωδία στην Βοσνία: Τουλάχιστον 10 νεκροί και αρκετοί τραυματίες ύστερα από φωτιά σε οίκο ευγηρίας στην Τούζλα – Δείτε βίντεο

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην πόλη Τούζλα, στη βόρεια Βοσνία, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δέκα άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και αρκετοί να τραυματιστούν, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

UPDATE – BiH: Više osoba poginulo uslijed požara u Domu penzionera u Tuzli https://t.co/TUDehqAVHB Grafička prilagodba: Nihad Ibrahimkadić pic.twitter.com/DwM52mBRfX — Anadolu BHSC (@aa_balkans) November 4, 2025

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 9 το βράδυ (τοπική ώρα) στον έβδομο όροφο του κτιρίου, όπου διέμεναν ηλικιωμένοι με κινητικά προβλήματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Klix.ba, δέκα από αυτούς δεν κατάφεραν να σωθούν. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο περίπου μία ώρα αργότερα, ενώ τα αίτια παραμένουν άγνωστα, όπως ανέφερε η Federalna TV.

Do sada je potvrđena smrt devet osoba u požaru u Domu penzionera u Tuzlu, saznaje @IstragaB pic.twitter.com/UDQub05NZP — Istraga.ba (@IstragaB) November 4, 2025

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, τρεις εκ των οποίων νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η εκπρόσωπος του Πανεπιστημιακού Κλινικού Κέντρου της Τούζλα, Ερσίγια Άσκεριτς Μουγεντίνοβιτς, επιβεβαίωσε ότι αρκετοί ασθενείς υπέστησαν δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα. Όπως δήλωσε στο τοπικό ειδησεογραφικό portal tuzlanski.ba, «τρεις ασθενείς νοσηλεύονται στην Κλινική Εσωτερικής Ιατρικής λόγω δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα, δύο βρίσκονται στην εντατική, ενώ ένας ακόμα δέχεται ιατρική φροντίδα στο τμήμα επειγόντων».

Tuzla večeras ne plače sama. Tugujemo za generacijom koja je zaslužila mir, a dočekala plamen. U večernjim satima izbio je požar u Domu penzionera u Tuzli. Zvanično je potvrđeno da je do sada devet osoba smrtno stradalo. Ovo nije samo tragedija. Ovo je pitanje savjesti. Da li su… pic.twitter.com/y3sIZ3ntJA — Emin Gradaščević (@GradascevicEmin) November 4, 2025

Η αστυνομία της περιοχής ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της, μαζί με πυροσβέστες και τραυματιοφορείς, έσπευσαν στο σημείο για να απομακρύνουν τους ηλικιωμένους και να προσφέρουν πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Παράλληλα, ανέφερε ότι η έρευνα για τα αίτια της φωτιάς βρίσκεται σε εξέλιξη.