Παύλος Μαρινάκης για ΕΛΤΑ: Κανένας πολίτης χωρίς εξυπηρέτηση, κανένας εργαζόμενος χωρίς τη δουλειά του

Μήνυμα πως το σχέδιο αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ προχωρά κανονικά εκπέμπει το Μέγαρο Μαξίμου, στον απόηχο της παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου, Γρηγόρη Σκλήκα, αλλά και των αντιδράσεων που έχουν εκδηλωθεί τόσο εντός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όσο και από την αντιπολίτευση και την κοινωνία.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Action24, τόνισε ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στο σχέδιο εκσυγχρονισμού της εταιρείας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο βελτιώσεων σε επιμέρους σημεία, χωρίς όμως αλλαγή της βασικής φιλοσοφίας. «Εφόσον υπάρχουν και σημειακά προβλήματα – χωρίς, το ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ, να ανοίγω ένα παράθυρο αλλαγής της φιλοσοφίας – να ακουστούν όλες οι απόψεις και να προχωρήσει αυτή η διαδικασία ομαλά… Αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνει ο νέος διευθύνων σύμβουλος είναι να δει τα κοντινά σημεία, τα πρακτορεία, τις κατ’ οίκον υπηρεσίες οι οποίες θα ενισχυθούν και βέβαια τα αγροτικά ταχυδρομεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε νέα τοποθέτησή του, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι η νέα διοίκηση των ΕΛΤΑ οφείλει να ενισχύσει τις βασικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών. «Αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνει η νέα διοίκηση, τέλος πάντων, ο νέος διευθύνων σύμβουλος το τρέχει, [είναι] να δει τα κοντινά σημεία, τα κοντινότερα δηλαδή σημεία, τα πρακτορεία, τα συνεργαζόμενα πρακτορεία, τις κατ’ οίκον υπηρεσίες που με τις μετακινήσεις του προσωπικού όλες αυτές οι υπηρεσίες θα ενισχυθούν, γιατί είναι αυτές που ο κόσμος επιλέγει και βέβαια τα αγροτικά ταχυδρομεία», υπογράμμισε.

Παράλληλα, άφησε αιχμές για τον τρόπο που η προηγούμενη διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων διαχειρίστηκε επικοινωνιακά το ζήτημα, σημειώνοντας ότι η επόμενη ημέρα θα πρέπει να στηριχθεί σε ξεκάθαρα κριτήρια λειτουργίας, με στόχο τη διασφάλιση της εξυπηρέτησης όλων των πολιτών.

«Ως εγγύηση, η οποία εκπορεύεται από την ενημέρωση που έχουμε από τα ΕΛΤΑ, είναι ότι κανένας πολίτης δεν πρόκειται να μείνει χωρίς εξυπηρέτηση, κανένας συνταξιούχος χωρίς σύνταξη και κανένας εργαζόμενος δεν θα χάσει τη δουλειά του […] Και η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ένα κόμμα που επιλέγει πάντοτε τα εύκολα, τα ευχάριστα, αυτά που ακούγονται ωραία στα αυτιά του κόσμου», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ξεκαθαρίζοντας ότι το σχέδιο εκσυγχρονισμού των ΕΛΤΑ θα προχωρήσει.