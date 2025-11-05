Νίκος Κουρής: «Εγώ ήμουν πολύ βαρετός, μαζεμένος» – Τι αποκάλυψε για τον ρόλο του στο «IQ160»

Ο Νίκος Κουρής βρέθηκε καλεσμένος το βράδυ της Τρίτης στην εκπομπή «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, όπου μίλησε για τον 17χρονο γιο του, την εφηβεία, αλλά και για τη συμμετοχή του στη δημοφιλή σειρά «IQ 160». Ο αγαπημένος ηθοποιός αναφέρθηκε στις αλλαγές που φέρνει η εφηβεία, στη σχέση του με τον γιο του, καθώς και στις διαφορές του χαρακτήρα τους.

Αναφερόμενος στην περίοδο που διανύει ο γιος του, ο ηθοποιός είπε: «Στην εφηβεία είναι μεγάλες οι αλλαγές, πολλά αυτά που δεν καταλαβαίνεις, που το χάνεις, που το βρίσκεις, που κάνεις λάθη. Πρέπει να υπάρχει αγάπη και να είσαι μαζί του και θα περάσει. Είναι κοσμογονικά τα πράγματα που συμβαίνουν και σε σχέση με το μέλλον του και σε σχέση με την επιλογή που πρέπει να κάνει τώρα, που μπορεί να είναι μοιραία αν κάνει κάτι που δεν θέλει. Ψάχνει να βρει ποιος είναι. Είναι μια κόλαση, αλλά από την άλλη μεριά είναι ωραία. Αν τον ρωτήσεις, του αρέσει που είναι όλα τεταμένα».

Ο Νίκος Κουρής στάθηκε και στις διαφορές που έχει με τον γιο του, τονίζοντας: «Εγώ ήμουν πολύ βαρετός, μαζεμένος. Ο Πέτρος είναι πιο εκφραστικός. Δεν μοιάζει καθόλου με τον δικό μου χαρακτήρα».

Στη συνέχεια, μίλησε για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη σειρά «IQ 160», σημειώνοντας ότι η ελληνική εκδοχή διαφέρει σημαντικά από το αντίστοιχο γαλλικό format. «Μου αρέσει πολύ αυτή η σειρά. Είναι κωμικό από τον ρόλο της Μουρίκη, αλλά ο δικός μου ρόλος δεν έχει καμία σχέση με αυτό που κάνω. Είναι πάρα πολύ σοβαρός, πολύ βαρετός. Είναι υπέροχος ο ηθοποιός που τον κάνει. Δεν έχει κανένα χιούμορ. Ο δικός μου είναι πιο τρελός κι εμείς το έχουμε κάνει έτσι», δήλωσε ο ηθοποιός.

Κλείνοντας, ο Νίκος Κουρής αναφέρθηκε στη νέα σεζόν της σειράς, επισημαίνοντας: «Είναι πάρα πολύ ωραία σεζόν φέτος. Τα επεισόδια από τους Γάλλους είναι πολύ καλύτερα στην τρίτη σεζόν. Επειδή έκανε μεγάλη επιτυχία, το έψαξαν πάρα πολύ για να ανταποκριθούν. Δεν είναι πολλά επεισόδια, αλλά είναι πολύ δουλεμένο».