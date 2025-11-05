Νίκος Κουρής: «Εγώ ήμουν πολύ βαρετός, μαζεμένος» – Τι αποκάλυψε για τον ρόλο του στο «IQ160»

Enikos Newsroom

lifestyle

Νίκος Κουρής

Ο Νίκος Κουρής βρέθηκε καλεσμένος το βράδυ της Τρίτης στην εκπομπή «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, όπου μίλησε για τον 17χρονο γιο του, την εφηβεία, αλλά και για τη συμμετοχή του στη δημοφιλή σειρά «IQ 160». Ο αγαπημένος ηθοποιός αναφέρθηκε στις αλλαγές που φέρνει η εφηβεία, στη σχέση του με τον γιο του, καθώς και στις διαφορές του χαρακτήρα τους.

Αναφερόμενος στην περίοδο που διανύει ο γιος του, ο ηθοποιός είπε: «Στην εφηβεία είναι μεγάλες οι αλλαγές, πολλά αυτά που δεν καταλαβαίνεις, που το χάνεις, που το βρίσκεις, που κάνεις λάθη. Πρέπει να υπάρχει αγάπη και να είσαι μαζί του και θα περάσει. Είναι κοσμογονικά τα πράγματα που συμβαίνουν και σε σχέση με το μέλλον του και σε σχέση με την επιλογή που πρέπει να κάνει τώρα, που μπορεί να είναι μοιραία αν κάνει κάτι που δεν θέλει. Ψάχνει να βρει ποιος είναι. Είναι μια κόλαση, αλλά από την άλλη μεριά είναι ωραία. Αν τον ρωτήσεις, του αρέσει που είναι όλα τεταμένα».

Ο Νίκος Κουρής στάθηκε και στις διαφορές που έχει με τον γιο του, τονίζοντας: «Εγώ ήμουν πολύ βαρετός, μαζεμένος. Ο Πέτρος είναι πιο εκφραστικός. Δεν μοιάζει καθόλου με τον δικό μου χαρακτήρα».

Στη συνέχεια, μίλησε για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη σειρά «IQ 160», σημειώνοντας ότι η ελληνική εκδοχή διαφέρει σημαντικά από το αντίστοιχο γαλλικό format. «Μου αρέσει πολύ αυτή η σειρά. Είναι κωμικό από τον ρόλο της Μουρίκη, αλλά ο δικός μου ρόλος δεν έχει καμία σχέση με αυτό που κάνω. Είναι πάρα πολύ σοβαρός, πολύ βαρετός. Είναι υπέροχος ο ηθοποιός που τον κάνει. Δεν έχει κανένα χιούμορ. Ο δικός μου είναι πιο τρελός κι εμείς το έχουμε κάνει έτσι», δήλωσε ο ηθοποιός.

Κλείνοντας, ο Νίκος Κουρής αναφέρθηκε στη νέα σεζόν της σειράς, επισημαίνοντας: «Είναι πάρα πολύ ωραία σεζόν φέτος. Τα επεισόδια από τους Γάλλους είναι πολύ καλύτερα στην τρίτη σεζόν. Επειδή έκανε μεγάλη επιτυχία, το έψαξαν πάρα πολύ για να ανταποκριθούν. Δεν είναι πολλά επεισόδια, αλλά είναι πολύ δουλεμένο».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

7 χαρακτηριστικά που έχουν όσοι τρώνε μετά τις 9 το βράδυ

ΕΟΦ: Τέσσερα σκευάσματα ινσουλίνης αποσύρονται έως το τέλος του έτους

Μάριος Καλογεράς- Τέμπος: Ποιος είναι ο μεταβατικός CEO των ΕΛΤΑ

Γιάννης Στουρνάρας: Η μεταποίηση μοχλός ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία

Windows 11: Η Microsoft δοκιμάζει κοινή μετάδοση ήχου σε δύο ακουστικά ταυτόχρονα – Πώς θα λειτουργεί

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
23:12 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Λάκης Γαβαλάς: «Αν η σχέση είναι μακροχρόνια, το σεξ δεν παίζει πλέον το πρώτο ρόλο»

Σε έξοδό του συνάντησαν τον Λάκη Γαβαλά οι ρεπόρτερ των ψυχαγωγικών εκπομπών. Ο επιτυχημένος σ...
23:02 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Νάνσυ Ζαμπέτογλου: Το περιστατικό που έζησε με οδηγό ταξί – «Καταλάβαινα ότι με βρίζει από το τζάμι…»

Ένα περιστατικό που της συνέβη πριν από λίγες ώρες, περιέγραψε η Νάνσυ Ζαμπέτογλου στην εκπομπ...
21:32 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Μαρία Κωνσταντάκη: «Μπορεί να κάνω ένα πολύ χοντρό χιούμορ και να σε φέρω σε μία αμηχανία»

Στον καναπέ της εκπομπής της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», ...
20:50 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Ιωάννα Τούνη: «Δεν είμαι και πάρα πολύ καλά, νιώθω πιεσμένη αυτό το διάστημα»

Η Ιωάννα Τούνη είναι ίσως η πιο επιτυχημένη Ελληνίδα influencer. Στο Instagram προφίλ της την ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς