Θεσσαλονίκη: Γιατρός έκανε εφημερία και του έκλεψαν μέχρι και τις ρόδες από το αυτοκίνητό του – ΒΙΝΤΕΟ

Σταύρος Ιωακείμ

κοινωνία

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη, όπου ειδικευόμενος γιατρός τελείωσε την εφημερία του και βρήκε το αυτοκίνητό του, που ήταν παρκαρισμένο μέσα στον χώρο του νοσοκομείου, σε άθλια κατάσταση και χωρίς ρόδες. Ο γιατρός επέστρεψε για να πάει σπίτι του και αντίκρισε το όχημα με όλες τις πόρτες και το πορτμπαγκάζ ανοιχτά, ενώ οι τέσσερις ζάντες και τα λάστιχα είχαν εξαφανιστεί.

Ο ειδικευόμενος γιατρός Γιώργος Αντωνίου μίλησε στο Star περιγράφοντας την περιπέτειά του και σημειώνοντας ότι η φύλαξη του νοσοκομείου τού απάντησε πως κανείς δεν είδε τίποτα. Το νοσοκομείο Παπανικολάου, το οποίο εκτείνεται σε 500 στρέμματα, δέχεται χιλιάδες περιστατικά όταν εφημερεύει, με τις μπάρες ανοιχτές για να μην υπάρξει μποτιλιάρισμα. Όταν δεν εφημερεύει, η είσοδος ελέγχεται, όμως –όπως αναφέρει το προσωπικό– ακόμη και τότε οι κλοπές δεν είναι σπάνιες.

Ο γιατρός και πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Θεσσαλονίκης, Χρήστος Καραχρήστος, δήλωσε στο Star ότι πρέπει να υπάρξει πρόσληψη μόνιμου προσωπικού φύλαξης και όχι ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία, τονίζοντας ότι τα φαινόμενα κλοπών παρατηρούνται συχνά στον χώρο του νοσοκομείου.

Παράλληλα, ο ειδικευόμενος που έπεσε θύμα της κλοπής εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη στάση της διοίκησης, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η διοίκηση ούτε που πήρε ένα τηλέφωνο να δει τι έχει συμβεί, πώς θα αντιμετωπίσω το πρόβλημά μου. Και να σκεφτεί κανείς πώς ήταν να δουλέψω σε άλλο νοσοκομείο στη Μαιευτική κλινική, αλλά λόγω σοβαρών ελλείψεων στο Νοσοκομείο Παπανικολάου πήγα εκεί για να βοηθήσω».

Το περιστατικό έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην αστυνομία, ενώ η υπόθεση θέτει ξανά στο επίκεντρο τα ζητήματα ασφάλειας στα νοσοκομεία και τις συνθήκες που αντιμετωπίζει το προσωπικό τους.

05:22 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

