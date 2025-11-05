ΗΠΑ: Η δημοκρατική Μίκι Σέριλ εξελέγη δήμαρχος κυβερνήτρια του Νιου Τζέρσεϊ

ΗΠΑ: Η δημοκρατική Μίκι Σέριλ εξελέγη δήμαρχος κυβερνήτρια του Νιου Τζέρσεϊ

Η δημοκρατική Μίκι Σέριλ εξελέγη χθες Τρίτη κυβερνήτρια στην πολιτεία Νιου Τζέρσεϊ, σύμφωνα με στατιστικές προβολές των τηλεοπτικών δικτύων Fox News και NBC News, ενώ νωρίτερα η δημοκρατική Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ εκτιμάται ότι επικράτησε στη Βιρτζίνια, σε δυο εκλογικές διαδικασίες που χαρακτηρίζονταν δοκιμασία για το πρώτο στάδιο της δεύτερης θητείας του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Στο Νιου Τζέρζι κυβερνήτης ήταν ήδη, επί οκτώ χρόνια, δημοκρατικός: ο Φιλ Μέρφι. Όπως και στην περίπτωση της Βιρτζίνιας, ο κ. Τραμπ ουδέποτε κέρδισε προεδρικές εκλογές στην πολιτεία αυτή. Ωστόσο ο μεγιστάνας μείωσε σημαντικά τη διαφορά εκεί το 2024, κυρίως στο ισπανόφωνο τμήμα του εκλογικού σώματος.

