Τάσος Νούσιας: «Είμαι περήφανος για την κόρη μου» – Τι είπε για το #metoo, αλλά και για το «beef» με τον Γιάννη Στάνκογλου

Ο Τάσος Νούσιας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και μίλησε ανοιχτά για την 17χρονη κόρη του, τη σχέση τους και τον ρόλο του ως πατέρας στην εποχή μετά το #MeToo.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στους φόβους, την περηφάνια και τις αξίες που θέλει να μεταδώσει στη νέα γενιά. Όπως είπε: «Η κόρη μου είναι 17 ετών, χρειάζεται κουβέντα και συνεχής επαφή στην εφηβεία. Οφείλουμε να έχουμε ένα δίχτυ προστασίας πάνω στα παιδιά. Ο νόμος πρέπει να είναι αμείλικτος, είναι δολοφονικό να σερβίρεις “μπόμπες”, όχι μόνο στους εφήβους, σε όλους».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Είμαι περήφανος για την κόρη μου, έχει στόχους, γυμνάζεται, διαβάζει και βγαίνει με τα φιλαράκια της, έχει μια ισορροπία σε όλα. Είναι καλό να γνωρίζεις τους γονείς των φίλων του παιδιού σου, να μην υπάρχει χαοτική απόσταση όπως έκαναν παλιά οι δικοί μας που ήταν ταμπού».

Μιλώντας για τις ανθρώπινες σχέσεις, ο Τάσος Νούσιας τόνισε ότι με τον χρόνο αλλάζουν οι ανάγκες: «Μεγαλώνοντας επιδιώκεις περισσότερη ησυχία στις σχέσεις σου. Ακόμα κι όταν συμβιώνεις, είναι ωραίο να επιλέγεις τη μοναχικότητά σου και να μπορείς να απομονώνεσαι όταν το έχεις ανάγκη».

Αναφορικά με το κίνημα #MeToo, ο ηθοποιός ήταν απόλυτος: «Μετά το #MeToo υπάρχουν αλλαγές. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός, διακριτικότητα και να γνωρίζεις τα όρια του άλλου».

Ο Τάσος Νούσιας μίλησε επίσης για τη συνεργασία του με τον Γιάννη Στάνκογλου στο «Grand Hotel» και τη φιλία που τους συνδέει εδώ και χρόνια. Αναφερόμενος στην ένταση των ρόλων τους στη σειρά είπε: «Μεγάλο κάθαρμα! Το beef είναι τεράστιο γιατί τώρα πάει να μας ψειρίσει και να μας τινάξει στον αέρα. Το λέω ότι όσο προχωράνε τα επεισόδια, γίνονται πάρα πολύ δυνατά. Υπάρχουν κι αυτά τα δίπολα».

Όσο για τη φιλία του με τον συμπρωταγωνιστή του, σημείωσε: «Τον Γιάννη τον ξέρουμε. Είναι αδερφός. Δουλεύουμε πολλά χρόνια και πολλές φορές συναντιόμαστε επαγγελματικά — εννοώ γιατί στη ζωή συναντιόμαστε. Όταν βρίσκεις έναν παιχταρά απέναντί σου κι είναι φίλος σου και γουστάρεις, γίνονται πολύ ωραία πράγματα».