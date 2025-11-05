Ινδονησία: Ισχυρός σεισμός 6,2 βαθμών στο θαλάσσιο χώρο του Σουλαουέζι

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών σημειώθηκε την Τετάρτη στα ανοικτά της νήσου Σουλαουέζι στην Ινδονησία, όπως ανακοίνωσε η Εθνική Υπηρεσία Γεωφυσικής της χώρας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι.

Earthquake: 2025-11-05 07:32HKT M6.2 [0.1S,123.2E] in Minahassa Peninsula, Sulawesi https://t.co/AAWQ0JYApg — Observatory HKO (@ObservatoryHK) November 4, 2025

Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής ζημιές ή τραυματισμοί, ενώ οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση στην περιοχή.

Πηγή: Reuters