Ινδονησία: Ισχυρός σεισμός 6,2 βαθμών στο θαλάσσιο χώρο του Σουλαουέζι

Enikos Newsroom

διεθνή

Σεισμός

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών σημειώθηκε την Τετάρτη στα ανοικτά της νήσου Σουλαουέζι στην Ινδονησία, όπως ανακοίνωσε η Εθνική Υπηρεσία Γεωφυσικής της χώρας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι.

Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής ζημιές ή τραυματισμοί, ενώ οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση στην περιοχή.

Πηγή: Reuters

