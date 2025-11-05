Συγκλονίζει η Έλενα Κρεμλίδου για το revenge porn: «Μέχρι η ντροπή να αλλάξει πλευρά»

Συγκλονίζει η Έλενα Κρεμλίδου για το revenge porn: «Μέχρι η ντροπή να αλλάξει πλευρά»

Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της τηλεοπτικής της παρουσίας έζησε η Έλενα Κρεμλίδου στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, όπου μίλησε ανοιχτά για τη δικαστική της δικαίωση στην υπόθεση revenge porn που τη σημάδεψε.

Λίγες ημέρες μετά την καταδίκη του 36χρονου αστυνομικού, η γνωστή influencer, γνωστή ως «Mariposa», μοιράστηκε με τον παρουσιαστή τον πολυετή αγώνα της για δικαίωση, τον φόβο και το σοκ που ένιωσε ακούγοντας την απόφαση, αλλά και τη βαθιά ανάγκη της να σταματήσει η ντροπή να βαραίνει τα θύματα.

«Τώρα συνειδητοποιώ τι έχει συμβεί. Όταν βγήκα από το δικαστήριο ήμουν σοκαρισμένη, σαν να έχω χάσει τη δίκη. Από το 2018 παλεύω σε διαφορετικά δικαστήρια. Ήταν κάποιος άλλος που την ανέβασε. Όλα ξεκίνησαν με μία απειλή: “Αν δε μου στείλεις καινούργια φωτογραφία, από αύριο θα κυκλοφορήσουν όσες έχω”. Κι όντως από την επόμενη μέρα άρχισαν να κυκλοφορούν άπειρες», είπε αρχικά η Έλενα Κρεμλίδου.

Στη συνέχεια αποκάλυψε πως, αν δεν είχε γνώση των δικαιωμάτων της, ίσως να είχε υποκύψει στον εκβιασμό. «Αν δεν ήξερα τις επιλογές μου και είχα υποκύψει στον εκβιασμό, αυτό μπορεί να συνεχιζόταν μέχρι σήμερα. Εγώ πήγα στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Δεν μου ζήτησαν ποτέ συγγνώμη. Οι φωτογραφίες που διακίνησαν χωρίς τη συγκατάθεσή μου δε θα κατέβουν ποτέ από το διαδίκτυο. Ό,τι ανεβαίνει μένει για πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας με ειλικρίνεια, η Έλενα Κρεμλίδου τόνισε ότι ένιωσε λύπη για τον άνθρωπο που ευθυνόταν, επειδή έχει οικογένεια, αλλά ταυτόχρονα και εμπιστοσύνη πως έτσι έπρεπε να εξελιχθούν τα πράγματα, για να προστατευθούν οι γυναίκες. «Μου στέλνουν μηνύματα πολλά παιδιά, ακόμα και 14 ετών, που είναι φοβισμένα, δεν ξέρουν πώς να το διαχειριστούν γιατί ντρέπονται τους γονείς τους. Μέχρι η ντροπή να αλλάξει μεριά, γιατί υπάρχει ντροπή για το σεξ και για το θέμα που συνήθως είναι γυναίκα», κατέληξε με συγκίνηση.

