Ντόναλντ Τραμπ: Προτείνει ξανά τον Τζάρεντ Άισακμαν, σύμμαχο του Έλον Μασκ, για την ηγεσία της NASA

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι προτείνει εκ νέου τον Τζάρεντ Άιζακμαν για τη θέση του διοικητή της NASA. Ο Άιζακμαν είναι γνωστός επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος, πιλότος και ιδιωτικός αστροναύτης, ενώ διατηρεί στενή σχέση με τον Έλον Μασκ, τον ιδρυτή της SpaceX.

Το προηγούμενο διάστημα, ο Άιζακμαν είχε αποσυρθεί από τη διαδικασία επιλογής για την ηγεσία της υπηρεσίας, μετά από δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ Τραμπ και Μασκ. Τότε, προσωρινά καθήκοντα επικεφαλής της NASA είχε αναλάβει ο Σον Ντάφι, ο οποίος υπηρετούσε ως επικεφαλής του Υπουργείου Μεταφορών των ΗΠΑ.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Άιζακμαν ως «επιτυχημένο επιχειρηματία, φιλάνθρωπο, πιλότο και αστροναύτη», υπογραμμίζοντας ότι «η εμπειρία και η αφοσίωσή του στην εξερεύνηση του διαστήματος τον καθιστούν ιδανικό για να οδηγήσει τη NASA σε μια τολμηρή νέα εποχή. Απόψε, με χαρά προτείνω τον Τζάρεντ Άιζακμαν για τη θέση του διοικητή της NASA».

Η υποψηφιότητα του Άιζακμαν θα πρέπει τώρα να εγκριθεί από τη Γερουσία των ΗΠΑ, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι διαθέτουν πλειοψηφία 53-47.

