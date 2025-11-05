ΟΠΕΚΕΠΕ και ευλογιά: Διπλό «χτύπημα» σε αγρότες και κτηνοτρόφους

Στα πρόθυρα της οικονομικής κατάρρευσης βρίσκονται πολλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι οι οποίοι λόγω των καθυστερήσεων των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και της ευλογιάς δεν μπορούν να συντηρήσουν το φυτικό και ζωικό τους κεφάλαιο.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Την ίδια στιγμή η ελληνική κυβέρνηση απέστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σχέδιο για την λειτουργία και τη δράση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναλυτικότερα, αγρότες και κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε απόγνωση καθότι πολλοί δεν διαθέτουν την απαιτούμενη ρευστότητα για να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους και να ταΐσουν τα κοπάδια τους. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας ανέφερε χθες ότι έως το τέλος Νοεμβρίου θα πληρωθεί η βασική ενίσχυση ύψους 550 με 600 εκατ. ευρώ και άλλα 178 εκατ. ευρώ για το Μέτρο 23 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη ρευστότητας στους γεωργούς, που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, μετά την 1η Ιανουαρίου 2024», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022».

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr η αναμονή για την έγκριση του σχεδίου της λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρόκειται να επηρεάσει την πληρωμή των επικείμενων ενισχύσεων.

Άρχισαν συλλήψεις για την ευλογιά

Την ίδια στιγμή, από τις 21 έως τις 31 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκαν 2.711 έλεγχοι σε έξι Περιφέρειες της χώρας (Κεντρική, Ανατολική και Δυτική Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία). Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν από μικτά κλιμάκια –με συμμετοχή στελεχών του ΥΠΑΑΤ, των Περιφερειών και της Ελληνικής Αστυνομίας– διαπιστώθηκαν 13 παραβάσεις και έγιναν 8 συλλήψεις.

Οι σχετικές δικογραφίες έχουν σχηματιστεί με βάση το άρθρο 285 του Ποινικού Κώδικα και διαβιβάζονται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικά στον Νομό Σερρών, όπου η νόσος παρουσιάζει έντονη έξαρση τον τελευταίο μήνα με 77 κρούσματα. Εκεί πραγματοποιήθηκαν 533 έλεγχοι, διαπιστώθηκαν 5 παραβάσεις και οι αρχές προχώρησαν σε 2 συλλήψεις.

Σημειώνεται ότι από την έναρξη της ζωονόσου στις 20 Αυγούστου 2024 έως σήμερα και σε εφαρμογή του ευρωπαϊκού Κανονισμού 687/2020 για εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας, έχουν θανατωθεί 403.925 αιγοπρόβατα.

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συντονιστή της ΕΕΕΔΕ, Σπύρο Πρωτοψάλτη «με ενιαίο επιχειρησιακό σχέδιο και στενή συνεργασία με τις Περιφέρειες και την Ελληνική Αστυνομία, εντείνουμε τους ελέγχους στις εστίες, ενώ ταυτόχρονα ενημερώνουμε συστηματικά τους κτηνοτρόφους για ορθή εφαρμογή των μέτρων. Μόνο με συνέπεια και διαφάνεια θα κερδίσουμε αυτή τη μάχη».

Κινητοποιήσεις

Για τις καθυστερήσεις κάθε μορφής πληρωμών και αποζημιώσεων και για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία βρίσκεται η κτηνοτροφία λόγω ευλογιάς, η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), που εκπροσωπεί μέρος των αγροτών, ανακοίνωσε πως την ερχόμενη Τρίτη 11 Νοεμβρίου στις 12:00 το μεσημέρι, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο κέντρο της Αθήνας, αναμένεται να πραγματοποιηθεί το πανελλαδικό συλλαλητήριο αγροτών και κτηνοτρόφων.