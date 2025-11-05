Περιστέρι: Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στο Μπουρνάζι

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης έξω από γνωστό νυχτερινό κέντρο στην πλατεία του Μπουρναζίου, στο σημείο όπου πριν από λίγες ημέρες είχε χάσει τη ζωή του ένας 37χρονος Βούλγαρος έπειτα από συμπλοκή με μαχαίρι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γύρω στις 4 τα ξημερώματα, άγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό μπροστά από το club, ο οποίος εξερράγη, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές στην είσοδο του καταστήματος. Η έκρηξη αναστάτωσε την περιοχή, με κατοίκους να βγαίνουν έντρομοι στους δρόμους.

Ο χώρος έχει αποκλειστεί από την Αστυνομία, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να εντοπίσουν τους δράστες και να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

