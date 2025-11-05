Οι αθλητικές μεταδόσεις 5/11/2025

Τα παιχνίδια για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League και η εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ερυθρό Αστέρα, για την Euroleague ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (5/11/2025):

14:00 Novasports 6HD Hellenic Championship Φάση των 16

14:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Διπλού

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Μετς

16:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Μονού

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Μετς

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Α. Ο. Θήρας CEV Challenge Cup Γυναικών

17:30 COSMOTE SPORT 7 HD ΠΑΟΚ – Ακουρέιρι Κ19 UEFA Youth League

18:00 Novasports 6HD Hellenic Championship Φάση των 16

18:00 Novasports 2HD Μπαχτσεσεχίρ – Χάποελ Ιερουσαλήμ Eurocup

18:30 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Μονού

19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ολυμπιακός – Βάσας CEV Champions League

19:00 Novasports Extra 1 Μπαχτσεσεχίρ – Χάποελ Ιερουσαλήμ Eurocup

19:00 Novasports 3HD Κλουζ – Τσεντεβίτα Ολιμπία Eurocup

19:30 Novasports Start Αθηναϊκός – Μπεσίκτας Eurocup Women

19:30 COSMOTE SPORT 8 HD Μπρέσια – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι – Μπιλμπάο FIBA Europe Cup

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Καραμπάγκ – Τσέλσι UEFA Champions League

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Πάφος – Βιγιαρεάλ UEFA Champions League

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Προμηθέας – Λέγκια Βαρσοβίας FIBA Basketball Champions League

20:00 Novasports 4HD Άρης – Σλασκ Βρότσλαβ Eurocup

20:00 Novasports 2HD Ουλμ – Λόντον Λάιονς Eurocup

20:30 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Διπλού

21:00 Novasports Prime Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός Euroleague

21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κολωνία – Μπάγερν Μονάχου Κύπελλο Γερμανίας

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπενφίκα – ΛεβερκούζενUEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Νιούκαστλ – Μπιλμπάο UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μαρσέιγ – Αταλάντα UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ίντερ – Καϊράτ Αλμάτι UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Άγιαξ – Γαλατασαράι UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ UEFA Champions League 2025-26

22:00 MEGA-COSMOTE SPORT 3 HD Μπριζ – Μπαρτσελόνα Champions League