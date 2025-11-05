Κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων με το… καλημέρα στον Κηφισό – Προβλήματα στη Βασιλίσσης Σοφίας λόγω ακινητοποιημένου τρόλεϊ

Με το πρώτο φως της ημέρας σημειώνονται πλέον ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, όπου η κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη, όπως και σε άλλους κεντρικούς άξονες της Αττικής.

Συγκεκριμένα, μποτιλιάρισμα σημειώνεται στον Κηφισό, και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Αιγάλεω μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφεια. Δύσκολη είναι η κατάσταση και στην λεωφόρο Κηφισίας, όπου τα οχήματα είναι κολλημένα κυρίως στο ύψος του Ψυχικού.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και σε κεντρικότερα τμήματα της πρωτεύουσας, όπου η κίνηση είναι αυξημένη κυρίως τμηματικά στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και στη Βασ. Κωνσταντίνου, ενώ προβλήματα παρατηρούνται και στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας λόγω ακινητοποιημένου τρόλεϊ.

Σύμφωνα με την Τροχαία, το τρόλεϊ έχει ακινητοποιηθεί στο ύψος της οδού Ακαδημίας.

Παράλληλα, μποτιλιάρισμα σημειώνεται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπως και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

 

 

