διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ: Η πρώτη αντίδραση για τις εκλογικές ήττες του ρεπουμπλικανικού κόμματος – Πού τις αποδίδει

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε χθες Τρίτη μέσω Truth Social ότι οι ήττες που υπέστη η παράταξή του, το ρεπουμπλικανικό κόμμα, σε τοπικές εκλογικές αναμετρήσεις που διεξήχθησαν χθες (Νέα Υόρκη, Νιού Τζέρζι, Βιρτζίνια…) οφείλονται στο ότι δεν συμμετείχε ο ίδιος σε καμία και στην παρατεινόμενη δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ.

«‘Το ότι ο Τραμπ δεν ήταν στο ψηφοδέλτιο και η δημοσιονομική παράλυση (είναι) οι δυο λόγοι για τους οποίους οι Ρεπουμπλικάνοι έχασαν τις εκλογές απόψε’, σύμφωνα με δημοσκόπους», ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

