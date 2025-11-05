Απογραφή ανελκυστήρων: Το βίντεο με τον «elevator» Θανάση Αντετοκούνμπο

Προθεσμία έως τις 30 Νοεμβρίου έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων για την υποχρεωτική ηλεκτρονική απογραφή όλων των ανελκυστήρων της χώρας στο Μητρώο του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το υπουργείο Ανάπτυξης «υπενθυμίζει» τη συγκεκριμένη υποχρέωση επιστρατεύοντας τον “elevator”, Θανάση Αντετοκούνμπο.

Κανείς δεν θέλει να κλειστεί στο ασανσέρ, ούτε καν ο «Elevator» αναφέρει το υπουργείο Ανάπτυξης.

Όπως ακούγεται να λέει στο βίντεο ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, «είναι κάτι που δεν θέλεις να σου συμβεί, ειδικά αν δεν ξέρει κανείς πού είσαι. Είναι εύκολο, θα σου πάρει δύο λεπτά και είναι απολύτως δωρεάν. Είναι θέμα ζωής και ασφάλειας. Δεν θα ήθελα να χάσω την προπόνηση».

Το Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων είναι η τελευταία ευκαιρία για τους ιδιοκτήτες, να δηλώσουν τα ασανσέρ με μια απλή και εύκολη διαδικασία μέσα από την πλατφόρμα https://elevator.mindev.gov.gr.

Δείτε το βίντεο: