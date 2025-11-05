Θεσσαλονίκη: Νεκρός 26χρονος σε διαμέρισμα Airbnb με τραύμα από όπλο

Ένας 26χρονος αλλοδαπός, αλβανικής υπηκοότητας, εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Τρίτης (4/11), σε διαμέρισμα Airbnb στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε επί της οδού Δωδεκανήσου, με την ΕΛ.ΑΣ. να φτάνει στο σημείο περίπου στις 9.30 το βράδυ έπειτα από τηλεφώνημα μίας 29χρονης ημεδαπής που διέμενε μαζί με τον 26χρονο προσωρινά στο διαμέρισμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της voria.gr, ο 26χρονος ήταν χρήστης ναρκωτικών και φέρεται να έβαλε το όπλο στον κρόταφό του, βάζοντας τέλος στη ζωή του.

Οι αρχές εντόπισαν μικροποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, φυσίγγια όπλου καθώς και το όπλο της αυτοχειρίας. Επιπλέον συνελήφθη η 29χρονη για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Την προανάκριση για το συμβάν έχει αναλάβει το ΤΔΕΕ Λευκού Πύργου.