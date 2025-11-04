Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 26 νεκροί από τον τυφώνα «Καλμάγκι» – Συγκλονιστικά βίντεο από τις πλημμύρες

Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και σχεδόν 400.000 έχουν εκτοπισθεί στις Φιλιππίνες εξαιτίας του ισχυρού τυφώνα Καλμάγκι που προκάλεσε σήμερα μεγάλες πλημμύρες σε εκτεταμένες περιοχές στο κέντρο της χώρας.

Πόλεις ολόκληρες στο νησί Τσεμπού (κεντρικές Φιλιππίνες) έχουν πλημμυρίσει, με τους κατοίκους να προσπαθούν να βρουν καταφύγιο στις στέγες για να ξεφύγουν από τα λασπώδη νερά που παρασύρουν αυτοκίνητα, φορτηγά, τεράστια εμπορευματοκιβώτια.

❗️❗️ HORRIFIC flooding across Cebu, Philippines after Typhoon Kalmaegi (TinoPH). Homes gone. Streets underwater. Families displaced. This. Is. Not. Normal. Warmer oceans = stronger storms

Climate change = worse flooding What we’re seeing in Cebu is part of a growing global… pic.twitter.com/9fAM2daPBV — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 4, 2025



Μόνο στο Τσεμπού, 21 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο, δήλωσε τηλεφωνικά ο Ραφαελίτο Αλεξάντρο, υποδιευθυντής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας. Ο προσωρινός απολογισμός είναι 26 νεκροί, «οι περισσότεροι από πνιγμό», πρόσθεσε.

Shipping containers and vehicles swept away by massive floodwaters caused by Typhoon Kalmaegi (Tino) in Mandaue City, Cebu, Philippines 🇵🇭 Credit: Ellen May Miguel Gungob pic.twitter.com/RWJ7RUN9Yi — Disaster News (@Top_Disaster) November 4, 2025



Σε μήνυμά της στο Facebook, η επαρχιακή κυβερνήτης Πάμελα Μπαρικουάτρο χαρακτήρισε την κατάσταση «αληθινά χωρίς προηγούμενο»: «Οι πλημμύρες είναι απλούστατα καταστροφικές».

Residents along Consolacion Highway are joining forces to rescue a cow being swept away by fast-moving muddy floodwaters triggered by Typhoon Tino (Kalmaegi) 📍CONSOLACION, CEBU, PHILIPPINES. pic.twitter.com/0j2TjXNKGh — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 4, 2025

/Devastating flooding caused by Typhoon Tino (Kalmaegi) in Bacayan, Cebu City, Philippines 🇵🇭 (04.11.2025) pic.twitter.com/xHu7XSCVqx — Disaster News (@Top_Disaster) November 4, 2025



Στο νησί Μιντανάο, το οποίο έχει επίσης πληγεί, ένα στρατιωτικό ελικόπτερο, το οποίο είχε αναπτυχθεί στο πλαίσιο αποστολής «υποστήριξης των επιχειρήσεων διάσωσης», συνετρίβη σήμερα, ανακοίνωσε ο στρατός, χωρίς να κάνει λόγο στο στάδιο αυτό για επιζώντες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ