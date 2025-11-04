Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 26 νεκροί από τον τυφώνα «Καλμάγκι» – Συγκλονιστικά βίντεο από τις πλημμύρες

Enikos Newsroom

διεθνή

Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 26 νεκροί από τον τυφώνα «Καλμάγκι» – Συγκλονιστικά βίντεο από τις πλημμύρες
Φωτογραφίες: Reuters

Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και σχεδόν 400.000 έχουν εκτοπισθεί στις Φιλιππίνες εξαιτίας του ισχυρού τυφώνα Καλμάγκι που προκάλεσε σήμερα μεγάλες πλημμύρες σε εκτεταμένες περιοχές στο κέντρο της χώρας.

Πόλεις ολόκληρες στο νησί Τσεμπού (κεντρικές Φιλιππίνες) έχουν πλημμυρίσει, με τους κατοίκους να προσπαθούν να βρουν καταφύγιο στις στέγες για να ξεφύγουν από τα λασπώδη νερά που παρασύρουν αυτοκίνητα, φορτηγά, τεράστια εμπορευματοκιβώτια.


Μόνο στο Τσεμπού, 21 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο, δήλωσε τηλεφωνικά ο Ραφαελίτο Αλεξάντρο, υποδιευθυντής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας. Ο προσωρινός απολογισμός είναι 26 νεκροί, «οι περισσότεροι από πνιγμό», πρόσθεσε.


Σε μήνυμά της στο Facebook, η επαρχιακή κυβερνήτης Πάμελα Μπαρικουάτρο χαρακτήρισε την κατάσταση «αληθινά χωρίς προηγούμενο»: «Οι πλημμύρες είναι απλούστατα καταστροφικές».


Στο νησί Μιντανάο, το οποίο έχει επίσης πληγεί, ένα στρατιωτικό ελικόπτερο, το οποίο είχε αναπτυχθεί στο πλαίσιο αποστολής «υποστήριξης των επιχειρήσεων διάσωσης», συνετρίβη σήμερα, ανακοίνωσε ο στρατός, χωρίς να κάνει λόγο στο στάδιο αυτό για επιζώντες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μακροζωία: 6 τροφές που τρώνε όσοι έχουν ξεπεράσει τα 100, σύμφωνα με μελέτη

Άδωνις Γεωργιάδης: Το νομοσχέδιο για την Υγεία είχε διακομματική στήριξη

Η Ελλάδα κατέθεσε στην Κομισιόν την πρόταση αναθεώρησης του «Ελλάδα 2.0» – Τα βασικά σημεία

Νέο έκτακτο «Χριστουγεννιάτικο επίδομα»: Τι εξετάζεται

Η Meta έχει πρόβλημα με τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης – Η ανησυχία των επενδυτών και η πτώση της μετοχής

Τεστ προσωπικότητας: Η αράχνη που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν είστε αυθόρμητος, στοχαστικός ή προετοιμασμένος
περισσότερα
15:18 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Βρετανία: Απαγόρευση διαδηλώσεων έξω από τα σπίτια εκλεγμένων αξιωματούχων – Το νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση Στάρμερ

Η κυβέρνηση της Βρετανίας προωθεί νομοσχέδιο με στόχο την απαγόρευση των διαμαρτυριών έξω από ...
14:46 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Ολλανδία: Ξεκινούν οι διαβουλεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού – Οι προκλήσεις για τον Ρομπ Γέτεν

Ο Ρομπ Γέτεν, ο νικητής των βουλευτικών εκλογών στη Ολλανδία, θα ορίσει σήμερα «ιχνηλάτη» που ...
13:42 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: «Πυρηνική» σύγχυση στον Λευκό Οίκο – Ο Τραμπ μιλά για επανέναρξη δοκιμών, τον διαψεύδει το υπουργείο Ενέργειας

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να ξαναγράφει τους κανόνες της πυρηνικής διπλωματίας – ή τουλάχιστον...
13:31 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Ντικ Τσέινι: Πέθανε ο πρώην Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ σε ηλικία 84 ετών

Ο Ρίτσαρντ (Ντικ) Τσέινι, μία από τις πιο επιδραστικές αλλά και αμφιλεγόμενες πολιτικές φιγούρ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς