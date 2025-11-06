Γιολάντα Καλογεροπούλου: Ο Οκτώβρης της μέσα από 15 «κλικς» – Δείτε φωτογραφίες

Με μια ανάρτηση γεμάτη φως και συναίσθημα, η Γιολάντα Καλογεροπούλου αποκάλυψε στους διαδικτυακούς της φίλους πώς πέρασε τον μήνα Οκτώβριο. Το απόγευμα της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου, η γνωστή ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες που αποτυπώνουν τις πιο σημαντικές και χαρούμενες στιγμές των τελευταίων εβδομάδων.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα, ξεχώρισαν τρυφερές εικόνες με την κόρη της, αλλά και φωτογραφίες με τον σύντροφό της, Σταύρο Σβήγκο, με τον οποίο διατηρεί μια όμορφη και δυνατή σχέση. Η ηθοποιός, θέλοντας να μοιραστεί με τους ακολούθους της τις πιο προσωπικές της στιγμές, έδειξε πλευρές της καθημερινότητάς της γεμάτες χαρά, αγάπη και οικογενειακή θαλπωρή.

Η Γιολάντα Καλογεροπούλου, κάθε φορά που έχει ελεύθερο χρόνο από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, φροντίζει να περνά ποιοτικό χρόνο με την κόρη της και με τους ανθρώπους που αγαπά, κάτι που αποτυπώνεται έντονα και στις φωτογραφίες που δημοσίευσε.