ΗΠΑ: Το «shutdown» προκαλεί… περικοπές στα αεροπορικά δρομολόγια – «Μας λείπουν 2.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας»

Περικοπές στα αεροπορικά δρομολόγια προκαλεί το «shutdown» στις Ηνωμένες Πολιτείες, εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας. Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι από αύριο, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, θα ζητήσει από τις αεροπορικές εταιρείες να μειώσουν τον αριθμό των πτήσεων, προκειμένου να μειωθεί η πίεση που δέχεται το σύστημα ελέγχου, το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό.

Η κατάσταση αυτή είναι αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης δημοσιονομικής παράλυσης, που έχει πλήξει τη λειτουργία των ομοσπονδιακών υπηρεσιών, επηρεάζοντας άμεσα και την ομαλή διεξαγωγή των πτήσεων. «Θα μειώσουμε τις δυνατότητες κατά 10% σε 40 από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της χώρας», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Όπως εξήγησε, «μας λείπουν 2.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας» και τόνισε πως πρέπει να «μειωθεί η πίεση», ελαττώνοντας τον αριθμό των πτήσεων που επιβλέπονται.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διανύουν ήδη την 36η ημέρα της δημοσιονομικής παράλυσης, η οποία είναι η πιο παρατεταμένη στην ιστορία της χώρας. Από την 1η Οκτωβρίου, εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακοί υπάλληλοι βρίσκονται ουσιαστικά σε καθεστώς ανεργίας, ενώ πολλοί άλλοι συνεχίζουν να εργάζονται χωρίς να πληρώνονται, με την υπόσχεση ότι οι μισθοί τους θα καταβληθούν αναδρομικά όταν λήξει η κρίση.

Περισσότεροι από 60.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και εργαζόμενοι στις υπηρεσίες ασφάλειας των μεταφορών ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία. Πολλοί, ωστόσο, αποφασίζουν να μην πάνε καθόλου στη δουλειά, καθώς εργάζονται απλήρωτοι. Η ανακοίνωση του μέτρου έγινε λίγες ημέρες πριν από το τριήμερο που θα απολαύσουν πολλοί Αμερικανοί, καθώς η 11η Νοεμβρίου είναι αργία στη χώρα.

Ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), Μπράιαν Μπέντφορντ, δήλωσε: «Ζητήσαμε από τις αεροπορικές εταιρίες να συνεργαστούν μαζί μας για να μειωθούν τα σχέδια πτήσεών τους». Πρόσθεσε ότι «μπορούμε να λάβουμε μέτρα σήμερα για να αποτρέψουμε την επιδείνωση της κατάστασης», επισημαίνοντας πως το σύστημα παραμένει απολύτως ασφαλές. «Αν η πίεση συνεχιστεί, ακόμη και μετά τη λήψη των μέτρων, θα επανέλθουμε με νέες αποφάσεις», σημείωσε.

Ο Μπέντφορντ υπογράμμισε ότι δεν θυμάται να έχει ζητηθεί παρόμοια μείωση της εναέριας κυκλοφορίας στα «35 χρόνια καριέρας» του. «Πρόκειται για εξαιρετικά ασυνήθιστη κατάσταση. Οι ελεγκτές μας είναι απλήρωτοι εδώ κι έναν μήνα και ανυπομονούμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξήγησε ότι «οι ελεγκτές που συνεχίζουν να εργάζονται κάνουν υπερωρίες και περισσότερες ημέρες βάρδιας, γι’ αυτό είναι αναγκαίο να μειωθεί η πίεση που δέχονται πριν η κατάσταση ξεφύγει». Σύμφωνα με τα στοιχεία της FAA, η υπηρεσία επιβλέπει περίπου 44.000 πτήσεις ημερησίως, κάτι που σημαίνει ότι η μείωση κατά 10% θα οδηγήσει σε πάνω από 4.000 ακυρώσεις πτήσεων την ημέρα.