ΗΠΑ: Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές κατηγορούν το Πεντάγωνο ότι δεν ενημερώνει το Κογκρέσο για θέματα εθνικής ασφάλειας

Το Πεντάγωνο αρνήθηκε τις κατηγορίες που διατυπώνουν Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές ότι ο κορυφαίος αξιωματούχος του, αρμόδιος για τη χάραξη της πολιτικής, Έλμπριτζ Κόλμπι, δεν ενημερώνει πλήρως το Κογκρέσο για σημαντικά θέματα εθνικής ασφάλειας, κάτι που εγείρει ανησυχίες ότι διευρύνεται το χάσμα μεταξύ του υπουργείου Άμυνας και των κοινοβουλευτικών και των δύο κομμάτων.

Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί, σε μια σπάνια, δικομματική επίδειξη δυσφορίας απέναντι στην κυβέρνηση, κατηγόρησαν την Τρίτη τον Κόλμπι για έλλειψη ενημέρωσης, λέγοντας ότι κάποιες φορές τα στελέχη του υπουργείου δίνουν την εντύπωση ότι υπονομεύουν την πολιτική του ίδιου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Τα δύο κόμματα δείχνουν ως υπεύθυνο τον Κόλμπι, τον υφυπουργό Άμυνας, αρμόδιο για τη χάραξη πολιτικής.

«Το υπουργείο εκτιμά τη σχέση του με τον Λόφο (του Καπιτωλίου) και ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία με το Κογκρέσο ώστε να στηρίξουμε μια ισχυρή εθνική άμυνα» ανέφερε μια εκπρόσωπος του Πενταγώνου, η Κίνγκλσεϊ Γουίλσον, σε μια ανακοίνωσή του. Σημείωσε ότι η ομάδα του Κόλμπι «ενημέρωσε το Κογκρέσο δεκάδες φορές, τόσο για απόρρητα όσο και για μη απόρρητα σχέδια, εκτός των άλλων συναντήσεων» που είχαν. Δεν διευκρίνισε ωστόσο τι αφορούσαν αυτές οι ενημερώσεις.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ προσπαθεί να ελέγξει τη ροή των πληροφοριών για τον ισχυρότερο στρατό του κόσμου και έχει πει στους υπαλλήλους του Πενταγώνου ότι πρέπει να λάβουν άδεια για να μιλήσουν με μέλη του Κογκρέσου. Την Τρίτη, σε μια ακρόαση της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, οι κοινοβουλευτικοί είπαν ότι τα υψηλόβαθμα στελέχη του Πενταγώνου επιδείκνυαν αδιαφορία στις ερωτήσεις και τις ανησυχίες που διατυπώνονταν. «Δεν μπορώ να πάρω μια απάντηση και ανήκουμε στη δική σας ομάδα» είπε ο γερουσιαστής Νταν Σάλιβαν, Ρεπουμπλικάνος και ένθερμος υποστηρικτής του προέδρου Τραμπ.

Η ομάδα του Κόλμπι είναι μια από τις ισχυρότερες στο Πεντάγωνο, καθώς αρμοδιότητά της είναι να κάνει εισηγήσεις στον υπουργό Χέγκσεθ για την πολιτική που θα ακολουθήσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

