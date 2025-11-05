Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 86-68: Τραγική εμφάνιση και ήττα με κάτω τα χέρια

Σταύρος Ιωακείμ

αθλητισμός

Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 86-68: Τραγική εμφάνιση και ήττα με κάτω τα χέρια

Με τη θέση «5» να… νοσεί, ο Παναθηναϊκός είχε την… ατυχία να αντιμετωπίσει στο Βελιγράδι την πιο φορμαρισμένη ομάδα της Euroleague και συνετρίβη… Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν με κάτω τα χέρια (86-68) από τον Ερυθρό Αστέρα, για την 9η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με το σύνολο του Σάσα Ομπράντοβιτς να πανηγυρίζει την έβδομη εφετινή νίκη του και μάλιστα διαδοχική.

Στον αντίποδα, το «τριφύλλι», το οποίο φλέρταρε με την πιο βαριά ήττα της ευρωπαϊκής Ιστορίας του όταν βρέθηκε στο 29΄ στο -28 (65-37), αλλά το… μάζεψε στο φινάλε, υπέστη το δεύτερο διαδοχικό αρνητικό αποτέλεσμα και τέταρτο στο σύνολο.

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στο Βελιγράδι με μοναδικό «καθαρόαιμο» σέντερ τον Γιάννη Κουζέλογλου, μετά τους τραυματισμούς των Ομέρ Γιουρτσεβέν και Ρισόν Χολμς (ο Ματίας Λεσόρ ήταν ούτως ή άλλως εκτός πλάνου), ενώ ο Εργκίν Αταμάν ανέβαζε στη θέση «5» τους Ντίνο Μήτογλου και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Αυτό το κενό στη γραμμή ψηλών του «τριφυλλιού» υπήρξε καταλυτικό στην εξέλιξη του ματς, ενώ από τη στιγμή που δίπλα σε αυτό το πρόβλημα προστέθηκε και η αστοχία από 6.75, ο «Επτάστερος» τέθηκε πρόωρα νοκ-άουτ. Την αμυντική σύγχυση του «τριφυλλιού», ακολούθησε η επιθετική δυσλειτουργία, με ενδεικτική την απόδοση του Κέντρικ Ναν, ο οποίος περιορίστηκε απόψε στους 6 πόντους…

Οι μόνοι που ξεχώρισαν από την αποψινή εφιαλτική εμφάνιση του Παναθηναϊκού ήταν οι Τσεντί Όσμαν με 14 πόντους και 5 ριμπάουντ και ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος σημείωσε 16 πόντους, μάζεψε 4 ριμπάουντ και μοίρασε 2 ασίστ. Σημαντική παρουσία είχε και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Από τον Ερυθρό Αστέρα που συνεχίζει τον… καλπασμό του και αναρριχήθηκε μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας, έλαμψαν οι Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ (14π., 9ρ., 7ασ., 1κλ.) και Τσίμα Μονέκε (14π., 8ρ., 3ασ., 1κλ.).

Οι «πράσινοι» μπήκαν αποφασισμένοι να ελέγξουν τα ριμπάουντ και το πέτυχαν, αλλά με την ευστοχία από τα 6,75 να τους έχει γυρίσει την… πλάτη, ο Ερυθρός Αστέρας κυριάρχησε στο παρκέ… Με 0/10 τρίποντα στην πρώτη περίοδο(!), μόλις 42,9% στα δίποντα (15/35) και 11 ασίστ έναντι 12 λαθών συνολικά, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε γρήγορα να χάνει με νταμπλ σκορ (10-5 στο 6΄) και έκλεισε το δεκάλεπτο στο -8 (20-12).

Η διαφορά μεγάλωσε γρήγορα, με τον Ερυθρό Αστέρα να προηγείται με 42-20 στο 17΄. Παρά ένα επιμέρους σκορ 12-4 της ελληνικής ομάδας, το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με 46-32 και τον Ερυθρό Αστέρα να μετατρέπει σε… μονόλογο το ματς. Στο τρίτο δεκάλεπτο, οι Σέρβοι ανέβασαν τη διαφορά στους 28 πόντους (65-37 στο 29΄), καθώς ο Παναθηναϊκός αντιμετώπιζε προβλήματα τόσο στην άμυνα, όσο και στην επίθεση.

Στην τέταρτη περίοδο, η αποβολή του Ναν με πέμπτο φάουλ άφησε τον Παναθηναϊκό χωρίς τον Αμερικανό γκαρντ, με τον Τολιόπουλο να περνάει στο παρκέ. Ο Έλληνας γκαρντ, μαζί με τους Σλούκα και Όσμαν κατάφεραν να βρουν κάποια μακρινά σουτ και να μαζέψουν τη διαφορά, η οποία όμως παρέμεινε διψήφια μέχρι το τέλος, αλλά τουλάχιστον ο Παναθηναϊκός γλίτωσε από μία ιστορική συντριβή.

Τα δεκάλεπτα: 20-12, 46-32, 67-40, 86-68
Διαιτητές: Περούγκα, Ζαμοΐσκι, Ράτσις
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Σάσα Ομπράντοβιτς): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 14, Πλάβτσιτς, Μιλγένοβιτς 6, Μπάτλερ 8, Νταβιντόβατς 4, Κάλινιτς 7 (1), Ντόμπριτς 10 (2), Ιζούντου 8, Μοτιεγιούνας 8, Οτζελέγιε 7, Μονέκε 14.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 7, Όσμαν 14 (3), Σλούκας 16 (1), Ρογκαβόπουλος 12 (2), Σαμοντούροβ, Γκραντ 1, Κουζέλογλου, Ναν 6 (1), Τολιόπουλος 3 (1), Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ 7 (1), Μήτογλου 2.

