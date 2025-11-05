Τραμπ: Η Νότια Αφρική δεν πρέπει να είναι μέλος της G20

Την άποψή του ότι η Νότια Αφρική δεν πρέπει να είναι μέλος της Ομάδας των Είκοσι (G20), του διεθνούς φόρουμ στο οποίο συμμετέχουν οι 20 μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες του πλανήτη, διατύπωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε, δε, ότι δεν θα παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής της G20 που θα διεξαχθεί στο τέλος του μήνα στη Νότια Αφρική, καθώς η αφρικανική χώρα ασκεί φέτος την εκ περιτροπής προεδρία της ομάδας.

«Η Νότια Αφρική δεν θα έπρεπε να είναι πλέον στην Ομάδα», δήλωσε ο Τραμπ σε επιχειρηματικό φόρουμ στο Μαϊάμι.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θα εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ στη Σύνοδο Κορυφής της G20 που θα διεξαχθεί στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής στις 22 και 23 Νοεμβρίου.

