Γαλλία: «Με παγίδευσαν» – Συνωμοσία σε βάρος του καταγγέλλει ένας άνδρας που κατηγορείται για διπλή δολοφονία

Θύμα συνωμοσίας καταγγέλλει πως έχει πέσει ένας Αμερικανός, ο οποίος δικάζεται στη Γαλλία για τον φόνο της πρώην συντρόφου του και του φίλου της, τον Ιούλιο του 2020.

Ο Τσαρλς Ντ. εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι ή οι συγγενείς της πρώην συζύγου του ή οι υπηρεσίες ερευνών ή ένας γείτονας ή η δική του οικογένεια τον «παγίδευσαν» και η αστυνομία κατέστρεψε τα αποδεικτικά στοιχεία.

Ο Αμερικανός, που κατοικούσε στο Κολοράντο και έβλεπε τα παιδιά του μόνο για λίγες εβδομάδες το καλοκαίρι, κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε την 43χρονη Ορελί, με την οποία ήταν σε διένεξη για την επιμέλεια των τριών κοριτσιών τους. Φέρεται επίσης ότι σκότωσε τον 42χρονο Κριστόφ, έναν άνδρα με τον οποίο η γυναίκα είχε ξεκινήσει μια σχέση μόλις δύο εβδομάδες νωρίτερα.

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι την ημέρα του φόνου βρισκόταν στη Γαλλία, για λιγότερες από 48 ώρες. Επέστρεψε μάλιστα χωρίς να ενημερώσει την οικογένειά του ή τις κόρες του. Επιμένει όμως ότι δεν ευθύνεται για τον φόνο του ζευγαριού.

Πώς λοιπόν βρέθηκε στον ποταμό Μάρνη ένα όπλο που είχε αγοραστεί στο Κολοράντο με το δικό του δίπλωμα οδήγησης και αντιστοιχεί στο μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε στον φόνο; «Δεν το αγόρασα εγώ, με παγίδευσαν», απάντησε στον πρόεδρο του δικαστηρίου.

«Εάν έχει εχθρούς που μπορούν να οργανώσουν μια τέτοια συνωμοσία για να τον υποδείξουν ως δολοφόνο ενός ζευγαριού στο Σεν-Μορ-ντε-Φοσέ, τι έκανε στη ζωή του για να το δικαιολογεί αυτό; Δεν ήταν και στη CIA…» σχολίασε ο δικαστής.

Μεταξύ εκείνων που μπορεί να τον παγίδευσαν, ο Τσαρλς Ντ. κατονόμασε έναν γείτονα, ένα μέλος της οικογένειάς του και συγγενείς του θύματος. Διαβεβαιώνει επίσης ότι ένας συγγενής της Ορελί ψεύδεται όταν λέει ότι τον άκουσε να την απειλεί και ότι οι κόρες του «δεν κατάλαβαν καλά» όταν τους είπε ότι η μητέρα τους θα ήταν ακόμη ζωντανή αν είχε δεχτεί να μετακομίσει σε άλλη χώρα.

Όταν ρωτήθηκε για τα δεδομένα που βρέθηκαν στο κινητό τηλέφωνό του και δείχνουν ότι έκανε αναζητήσεις στο διαδίκτυο για το πώς σβήνουν τα δακτυλικά αποτυπώματα και για το κατάστημα όπου αγοράστηκε το όπλο του φόνου, ο κατηγορούμενος είπε ότι οι πληροφορίες αυτές «εμφανίστηκαν ως διά μαγείας».

«Υπονοείτε ότι οι δυνάμεις της τάξης τροποποίησαν τα δεδομένα του τηλεφώνου; Γιατί να το κάνουν αυτό;» ρώτησε ο δικαστής. «Για τον ίδιο λόγο που κατέστρεψαν τα αποδεικτικά στοιχεία», απάντησε, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται να εκδοθεί την Παρασκευή.