Γαύδος: Επιχείρηση για την διάσωση μεταναστών που επιβαίνουν σε λέμβο – Έχει σπεύσει το Λιμενικό

Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών βρίσκεται σε εξέλιξη ανοιχτά της Γαύδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, έχει εντοπιστεί λέμβος με περίπου 80 μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού. Στο σημείο έχει σπεύσει σκάφος του Λιμενικού Σώματος, που επιχειρεί την μετεπιβίβαση των μεταναστών, ώστε να τους μεταφέρει με ασφάλεια στην Κρήτη.

Οι διασωθέντες αναμένεται να φτάσουν αργά το βράδυ στο λιμάνι της Παλαιόχωρας στα νότια των Χανίων, κι από εκεί τα ξημερώματα στο εκθεσιακό κέντρο της Αγυιάς, που λειτουργεί σαν πρόχειρος χώρος πρώτης υποδοχής.

Σημειώνεται ότι στην Αγυιά παραμένουν 153 άτομα από παλαιότερες διασώσεις, αναμένοντας τη μεταφορά τους σε θεσμοθετημένες δομές της ηπειρωτικής χώρας.