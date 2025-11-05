Συμμορία ληστών έσπερνε τον τρόμο σε ανήλικους σε Αθήνα και Πειραιά – Ο ένας δράστης προσποιήθηκε τον αστυνομικό

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Σπείρα που είχε σκορπίσει τον τρόμο σε ανήλικους, στον Πειραιά και την Αθήνα, εξάρθρωσαν οι αστυνομικές αρχές. Οι δράστες, δύο εκ των οποίων συνελήφθησαν, κινούνταν με μοτοσικλέτα και φορούσαν κράνη για να μην φαίνονται τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους.

Εντόπιζαν ανήλικους και με την απειλή μαχαιριού ή την άσκηση σωματικής βίας τους αφαιρούσαν κινητά τηλέφωνα, χρηματικά ποσά και προσωπικά αντικείμενα.

Μάλιστα, σε μία περίπτωση ο ένας εκ των συλληφθέντων είχε προσποιηθεί τον αστυνομικό όταν προσέγγισε έναν 16χρονο, τον χτύπησε και άρπαξε τα προσωπικά του αντικείμενα. Από την έρευνα προέκυψε ότι η μοτοσικλέτα που χρησιμοποίησε ήταν κλεμμένη.

Άλλα δύο μέλη της σπείρας έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί οκτώ περιπτώσεις κλοπών.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου, εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπρατταν ληστείες και κλοπές σε βάρος ανηλίκων, κινούμενα με μοτοσυκλέτα στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και της Αθήνας.

Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της 29-10-2025 από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή του Πειραιά, κατόπιν αναζητήσεων,  29χρονος ο οποίος λίγο νωρίτερα κινούμενος με μοτοσυκλέτα και προσποιούμενος τον αστυνομικό προσέγγισε ανήλικο 16 ετών και του αφαίρεσε με τη βία προσωπικά αντικείμενα. Όπως προέκυψε από τον έλεγχο των αστυνομικών, για το εν λόγω δίκυκλο είχε δηλωθεί κλοπή στις 18-10-2025 από το κέντρο της Αθήνας.

Επιπλέον, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου, μεσημβρινές ώρες της 30-10-2025 και έτερο μέλος, ηλικίας 20 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ληστεία κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία τετελεσμένη και σε απόπειρα, κλοπή κατ’ εξακολούθηση, αντιποίηση Αρχής,  επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και ακόμα -2- μέλη τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Στο πλαίσιο της προανακριτικής έρευνας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφορικών δεδομένων και στοιχείων προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι τον τελευταίο μήνα,  είχαν  συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, με σκοπό την τέλεση ληστειών και κλοπών και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι, δρώντας με διαφορετική σύνθεση και εναλλασσόμενους ρόλους, κινούμενοι με μοτοσυκλέτα και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κράνη προκειμένου να δυσχεράνουν την ταυτοποίησή τους, αφού εντόπιζαν ανήλικα άτομα, στη συνέχεια με την απειλή μαχαιριού ή την άσκηση σωματικής βίας τους αφαιρούσαν κινητά τηλέφωνα, χρηματικά ποσά και προσωπικά αντικείμενα.

Μετά από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε στην τέλεση ληστειών και
μαχαίρι.
Από την μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου έχουν εξιχνιαστεί συνολικά -8- περιπτώσεις ληστειών και κλοπής στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και της Αθήνας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μάριος Θεμιστοκλέους: Βελτιώνουμε τις συνθήκες για τους ογκολογικούς ασθενείς και μειώνουμε τις αναμονές

3 τροφές που αποτοξινώνουν φυσικά τα νεφρά, σύμφωνα με ειδικό

ΑΑΔΕ: Προχωρά το έργο – ορόσημο των 39,8 εκατ. ευρώ για την ψηφιοποίηση του αρχείου της

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου για CCS – Τι αναφέρει

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;

Μυστηριώδη μπλε σκυλιά εμφανίστηκαν στην απαγορευμένη ζώνη του Τσερνόμπιλ
περισσότερα
22:18 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Ναύπακτος: Συνελήφθησαν δύο μαθητές για διακίνηση κοκαΐνης

Στη σύλληψη δύο μαθητών σχολείου της πόλης της Ναυπάκτου για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν ο...
22:06 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Γαύδος: Επιχείρηση για την διάσωση μεταναστών που επιβαίνουν σε λέμβο – Έχει σπεύσει το Λιμενικό

Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών βρίσκεται σε εξέλιξη ανοιχτά της Γαύδου. Σύμφωνα με πληροφορίες...
21:33 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Μακελειό στα Βορίζια: Βίντεο ντοκουμέντο από την επιχείρηση παράδοσης των 3 αδελφών

Βίντεο από την σύλληψη των τριών αδελφών οι οποίοι καταζητούνταν για τη συμπλοκή στα Βορίζια, ...
21:17 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Λάρισα: Ποινή φυλάκισης 2 ετών στον 41χρονο για το επεισόδιο με το τσεκούρι – «Με βούτηξε και μου είπε θα σε σκοτώσω»

Σε ποινή φυλάκισης δύο ετών καταδικάστηκε ο 41χρονος που συνελήφθη για το συμβάν με το τσεκούρ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς