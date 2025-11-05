Λάρισα: Ποινή φυλάκισης 2 ετών στον 41χρονο για το επεισόδιο με το τσεκούρι – «Με βούτηξε και μου είπε θα σε σκοτώσω»

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΛΑΡΙΣΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Σε ποινή φυλάκισης δύο ετών καταδικάστηκε ο 41χρονος που συνελήφθη για το συμβάν με το τσεκούρι στη Λάρισα. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο μόνο για την πράξη της παράνομης οπλοφορίας, καθώς η κατηγορία της απόπειρας επικίνδυνης σωματικής βλάβης μετατράπηκε σε απειλή και κηρύχθηκε απαράδεκτη. Η έφεση έχει αναστέλλουσα δύναμη υπό τον όρο απαγόρευσης κάθε επικοινωνίας του κατηγορούμενου με την παθούσα.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα 30η Οκτωβρίου, όταν ο κατηγορούμενος πήγε στο σπίτι του ξαδέλφου του, ο οποίος εκείνη τη στιγμή έλειπε στη δουλειά. Αντ’ αυτού πέτυχε στην είσοδο της οικίας την γυναίκα του ξαδέρφου του η οποία ήταν μαζί με τα ανήλικα παιδιά της. Ο άντρας κατηγορείται ότι απείλησε τη ζωή της κρατώντας το τσεκούρι και αφού η παθούσα κατάφερε να απομακρυνθεί ο δράστης τράπηκε σε φυγή για να συλληφθεί τελικά την επόμενη μέρα στα όρια του αυτοφώρου.

«Με βούτηξε και μου είπε θα σε σκοτώσω» κατέθεσε η παθούσα  

«Με βούτηξε και μου είπε θα σε σκοτώσω» κατέθεσε η παθούσα ενώ αυτόπτης μάρτυρας επιβεβαίωσε πως είδε τον κατηγορούμενο να κρατάει από τον γιακά την γυναίκα. Στην απολογία του ο κατηγορούμενος ανέφερε πως δεν ακούμπησε την γυναίκα και πως ο λόγος του εκνευρισμού του είχε να κάνει με κάποιες οικονομικές διαφορές που είχε με τον άντρα της, δηλαδή τον ξάδερφο του, γιατί όπως ανέφερε είχαν διασύρει το όνομα του. Για το τσεκούρι είπε πως το είχε μαζί του για να το αφήσει στον πατέρα του προκειμένου να πραγματοποιήσει ο τελευταίος κάποιες εργασίες.

Το δικαστήριο τελικά, όπως ήταν και η πρόταση του εισαγγελέα της έδρας, αποφάσισε να μεταβληθεί η κατηγορία της απόπειρας επικίνδυνης σωματικής βλάβης στο αδίκημα της απειλής και να κηρυχθεί απαράδεκτη η ποινική του δίωξη, επειδή δεν υπήρξε η προβλεπόμενη διαδικασία της μήνυσης που απαιτείται για το συγκεκριμένο αδίκημα, σύμφωνα με πληροφορίες του larissanet.

Καταδικάστηκε ωστόσο για την πράξη της παράνομης οπλοφορίας και όπως ανέφερε ο εισαγγελέας, επειδή η πράξη μπροστά στα ανήλικα παιδιά και ο κατηγορούμενος απέκρυψε στη συνέχεια το τσεκούρι, πρότεινε ποινή φυλάκισης δύο ετών μετατρέψιμη προς δέκα ευρώ ημερησίως και χρηματικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ.

Αυτή ήταν και η απόφαση του δικαστηρίου όπως και η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη υπο τον όρο απαγόρευσης κάθε επικοινωνίας του κατηγορούμενου με την παθούσα.

22:18 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

