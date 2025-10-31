Σοκ στη Λάρισα: 41χρονος κυνηγούσε γυναίκα στο δρόμο με τσεκούρι – Αναζητείται από τις Αρχές 

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Ένα συγκλονιστικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (30/10) στη Λάρισα, όπου σύμφωνα με καταγγελία, ένας 41χρονος απείλησε και κυνήγησε μία 37χρονη κρατώντας τσεκούρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, η 37χρονη είναι σύζυγος ξαδέλφου του δράστη, με τον οποίο ο 41χρονος έχει οικονομικές διαφορές, καθώς φέρεται πως του οφείλει χρήματα.

Ο 41χρονος πήγε στο σπίτι του ζευγαριού, ψάχνοντας τον ξάδελφό του, και όταν δεν τον βρήκε, στράφηκε απειλητικά με το τσεκούρι προς την 37χρονη, η οποία πανικόβλητη βγήκε στον δρόμο και άρχισε να τρέχει καλώντας σε βοήθεια.

Οι περαστικοί και οι γείτονες έσπευσαν σε βοήθεια με τον δράστη να τρέπεται σε φυγή και να αναζητείται.

