Χανιά: Με βάρδιες οι επ’ αόριστον κινητοποιήσεις των αγροτών και κτηνοτρόφων στον ΒΟΑΚ – Κλιμακώνουν τον αγώνα τους

Enikos Newsroom

κοινωνία

Χανιά: Με βάρδιες οι επ’ αόριστον κινητοποιήσεις των αγροτών και κτηνοτρόφων στον ΒΟΑΚ – Κλιμακώνουν τον αγώνα τους

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, δηλώνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στην Κρήτη, μιλώντας πλέον για «θέμα επιβίωσης».

Στα Χανιά, για τρίτη ημέρα οι διαμαρτυρόμενοι παραμένουν στο μπλόκο που έχουν στήσει στον ΒΟΑΚ, στο ύψος των Τσικαλαριών αποκλείοντας την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Μουρνιών και Σούδας. Σημειώνεται ότι, σε αντίθεση με το αντίστοιχο μπλόκο στο Ηράκλειο, που η κυκλοφορία επανέρχεται για λίγες ώρες, το μπλόκο των Χανίων δεν έχει ανοίξει για τη διέλευση οχημάτων ούτε μία στιγμή, εκτός των οχημάτων εκτάκτων αναγκών.

Οι παρευρισκόμενοι είναι διατεθειμένοι να συνεχίσουν επ’ αόριστον τις κινητοποιήσεις τους, συντονισμένοι πλήρως με τη συντονιστική επιτροπή Κρήτης, ενώ έχουν δημιουργήσει βάρδιες όλο το 24ωρο, ώστε να υπάρχει συνεχής παρουσία στο σημείο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στο Ρέθυμνο, οι αγροτοκτηνοτρόφοι μετά από κινητοποιήσεις με αποκλεισμούς κρατικών κτιρίων και υπηρεσιών την Τετάρτη, δημιούργησαν χθες Πέμπτη ένα νέο μπλόκο επί του ΒΟΑΚ στο ύψος του κόμβου Ατσιποπούλου, το οποίο κράτησαν καθ΄όλη τη διάρκεια της νύχτας, έως σήμερα τα ξημερώματα που έδωσαν τον δρόμο και πάλι στην κυκλοφορία.

Σήμερα θα συγκεντρωθούν εκ νέου στον κόμβο Σπηλίου (3 μοναστήρια), όπου πρόκειται να αποφασίσουν για τη συνέχιση των κινητοποιήσεών τους, αλλά και για το πότε και αν θα ξανά κλείσουν την εθνική οδό, κλιμακώνοντας την αγωνιστική τους δράση.

Υπενθυμίζεται, ότι χτες Πέμπτη, αγρότες και κτηνοτρόφοι πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πορεία το μεσημέρι, περνώντας μέσα στην πόλη του Ρεθύμνου, όπου πραγματοποίησαν στάση έξω από το Δημαρχείο και φώναξαν συνθήματα.

Τα αιτήματα των κτηνοτρόφων και αγροτών

Υπενθυμίζεται ότι ο κτηνοτροφικός σύλλογος Χανίων έχει θέσει τα εξής αιτήματα υπόψιν των αρμόδιων αρχών :

1) Οι ενισχύσεις να καταβάλλονται με βάση την παραγωγή και το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο.

2) Αποζημίωση για το De minimis ανά κεφαλή ζώου για το lockdown της πανώλης. Όποιος δεν έχει κόψει γάλα δεν το δικαιούται.

3) Εκπροσώπηση από κτηνοτρόφο στη διαμόρφωση της νέας Κ.Α.Π.

4) Άνοιγμα συστήματος για αντιρρήσεις δασικών.

5) Έγκαιρα η προκαταβολή βασικής ενίσχυσης μέχρι 30/10/2025, το αργότερο, γιατί τίθεται θέμα επιβίωσης.

6) Ενδελεχής εντατικός έλεγχος στα ζώα και τις ζωοτροφές για την πανώλη και την ευλογιά.

7) «Αμάλθεια» αποζημίωση για τις ζωοτροφές εξαιτίας του Ουκρανικού Πολέμου.

8) Η ανακοίνωση του υπουργού ότι το πρόγραμμα των Βιολογικών δεν θα ανοίξει.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

4 νέες δομές αντιμετώπισης των εξαρτήσεων σε Ξάνθη, Καβάλα και Κομοτηνή

Το σύμπτωμα του καρκίνου του μαστού που μπορεί να νομίζουμε ότι είναι κρυολόγημα

ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται σήμερα

Νυχτερινό ρεύμα 2025: Από αύριο η αλλαγή του ωραρίου του διζωνικού τιμολογίου – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Η Google «επιβάλλει» ενημέρωση Android – Αλλάζουν τα πάντα για 3 δισεκατομμύρια συσκευές

Συγκινητικό βίντεο: Σκύλος επανενώθηκε με την ιδιοκτήτριά του 7 χρόνια αργότερα
περισσότερα
10:05 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές Κορυδαλλού: Εντοπίστηκε αυτοσχέδιο σουβλί σε κελί

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου ...
09:37 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Ηράκλειο: Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στην κατάληψη του Ευαγγελισμού – 6 προσαχθέντες ταυτοποιήθηκαν για την επίθεση στον Βορίδη

Σε συνολικά 10 προσαγωγές προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές κατά τη διάρκεια της εφόδου στην κατ...
09:25 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Ρόδος: Πέθανε το 2,5 ετών κοριτσάκι που «βούλιαξε» στην πισίνα ξενοδοχείου στο νησί

Έχασε τελικά τη μάχη για τη ζωή, σε νοσοκομείο της Μ. Βρετανίας όπου είχε μεταφερθεί, το 2,5 ε...
08:42 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Κρήτη: Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στην κατάληψη του Ευαγγελισμού στο Ηράκλειο – Πληροφορίες για προσαγωγές

Έφοδος της αστυνομίας πραγματοποιήθηκε στην κατάληψη του Ευαγγελισμού, στον απόηχο της επίθεση...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς