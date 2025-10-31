Ηράκλειο: Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στην κατάληψη του Ευαγγελισμού – 6 προσαχθέντες ταυτοποιήθηκαν για την επίθεση στον Βορίδη

Σε συνολικά 10 προσαγωγές προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές κατά τη διάρκεια της εφόδου στην κατάληψη του Ευαγγελισμού, στο Ηράκλειο, που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (31/10), στον απόηχο της επίθεσης κατά του Μάκη Βορίδη, πριν από λίγες ημέρες στην ίδια περιοχή.

Από τα συνολικά 10 άτομα που προσήχθησαν, οι 6 έχουν ταυτοποιηθεί για την επίθεση πριν από λίγες ημέρες στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, η αστυνομική επιχείρηση έγινε στις 04:30 τα ξημερώματα. Οι αστυνομικοί μπήκαν από την μπροστινή πόρτα, την κεντρική είσοδο, και το παράθυρο του γυμναστηρίου που είναι στον πρώτο όροφο.

Σημειώνεται ότι στο πάρκο Θεοτοκοπούλου έχει συγκεντρωθεί ομάδα ατόμων φωνάζοντας συνθήματα κατά της αστυνομίας και της επιχείρησης που προηγήθηκε, ενώ φέρεται να πετάξαν και έναν πυροσβεστήρα.