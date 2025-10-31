Τηλεθέαση Prime Time (30/10): Το Hotel Elvira ξεπέρασε τον Άγιο Έρωτα

Το «Hotel Elvira» συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο δυναμικό κοινό, κατακτώντας την κορυφή της τηλεθέασης στην prime time. Σύμφωνα με τις πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις, με ποσοστό 15%, η σειρά του MEGA ξεπέρασε ελαφρώς τον «Άγιο Έρωτα» του ANT1 και «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι».

Η «Γη της Ελιάς» παραμένει σταθερή επιλογή των τηλεθεατών, ενώ τα ψυχαγωγικά προγράμματα «First Dates» και «Don’t Forget the Lyrics» σημείωσαν ικανοποιητικές επιδόσεις. Το τηλεπαιχνίδι «The Floor» κράτησε σταθερά ποσοστά, ενώ χαμηλότερα κινήθηκαν τα «Το Παιδί» και «Στην Πίεση».

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή Ποσοστό
Hotel Elvira 15%
Άγιος Έρωτας 14,8%
Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι 14,1%
Γη της Ελιάς 11,8%
First Dates 10,4%
Don’t Forget the Lyrics 9,4%
The Floor 8,6%
Το Παιδί 3,3%
Στην Πίεση 1,3%

Γενικό Σύνολο

Εκπομπή Ποσοστό
Άγιος Έρωτας 23,3%
Γη της Ελιάς 19%
Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι 16,9%
Hotel Elvira 12,2%
Don’t Forget the Lyrics 8,8%
First Dates 8,6%
The Floor 8,4%
Το Παιδί 2,7%
Στην Πίεση 1,5%

 

