ΗΠΑ: Δύο νεκροί και ακυρώσεις πτήσεων λόγω σφοδρών βροχοπτώσεων στη Νέα Υόρκη

Σφοδρές βροχοπτώσεις έπληξαν τη Νέα Υόρκη την Πέμπτη (30/10). Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, δήλωσε ο δήμαρχος Έρικ Άνταμς, ενώ οι καταιγίδες προκάλεσαν προβλήματα σε πτήσεις.

Οι μετεωρολογικές αρχές προειδοποίησαν για πλημμύρες σε ορισμένες περιοχές και αξιωματούχοι στα αεροδρόμια JFK, LaGuardia και Newark της πόλης δήλωσαν ότι τα προγράμματα πτήσεων διαταράχθηκαν.

«Αυτή η καταιγίδα έσπασε τα ρεκόρ βροχόπτωσης για τις 30 Οκτωβρίου», δήλωσε ο Άνταμς στο X, προσθέτοντας ότι μεγάλο μέρος της βροχής που προβλέπεται να πέσει σε διάστημα μερικών ωρών έπεσε σε ένα χρονικό παράθυρο 10 λεπτών το απόγευμα.

Οι μετεωρολογικές αρχές ανέφεραν ρεκόρ βροχόπτωσης 4,7 εκατοστών στο Σέντραλ Παρκ, ενώ στο αεροδρόμιο ΛαΓκουάρντια έπεσαν 5,31 εκατοστά και στο Διεθνές Αεροδρόμιο Νιούαρκ Λίμπερτι στο Νιου Τζέρσεϊ 5,05 εκατοστά.