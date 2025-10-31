Financial Times: Γιατί ακυρώθηκε η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στη Βουδαπέστη – Το τηλεφώνημα και οι απαιτήσεις που την «ναρκοθέτησαν»

Enikos Newsroom

διεθνή

Τραμπ- Πούτιν

Οι ΗΠΑ ακύρωσαν μία προγραμματισμένη συνάντηση στη Βουδαπέστη μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά την επιμονή της Ρωσίας σε ακραίες απαιτήσεις σχετικά με την Ουκρανία, ανέφερε σήμερα σε δημοσίευμά της η εφημερίδα Financial Times.

Η απόφαση ελήφθηέπειτα από ένα τηλεφώνημα έντασης μεταξύ των δύο υπουργών Εξωτερικών, σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα το δημοσίευμα της εφημερίδας.

Σημειώνεται ότι πριν από μία εβδομάδα, είχε γίνει γνωστό ότι η με πολλές τυμπανοκρουσίες ανακοινωθείσα συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν στη Βουδαπέστη δεν θα πραγματοποιηθεί. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, μετά το τηλεφώνημα των υπουργών Εξωτερικών, Λαβρόφ και Ρούμπιο «δεν υπάρχουν σχέδια για συνάντηση στο άμεσο μέλλον».

Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ώρες αφότου συνομίλησαν οι υπουργοί Εξωτερικών ΗΠΑ και Ρωσίας και ανακοίνωσαν ότι αποφασίστηκε ότι δεν πραγματοποιηθεί μεταξύ τους συνάντηση. Στο τηλεφώνημα, ο Σεργκέι Λαβρόφ ξεκαθάρισε στον Αμερικανό ομόλογό του ότι οι ρωσικές απαιτήσεις αναφορικά με την Ουκρανία δεν έχουν αλλάξει.

