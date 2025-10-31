Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Αντίστροφη μέτρηση για την άφιξή της στην Αθήνα – Ενεργειακά, άμυνα και ελληνοτουρκικά στην ατζέντα της

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος προκειμένου η Κίμπερλι Γκιλφόιλ να αναλάβει καθήκοντα ως η 25η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Η άφιξη της αναμένεται πιθανότατα σήμερα ή αύριο Σάββατο με ιδιωτική πτήση.

Η κυρία Γκιλφόιλ είναι ανάμεσα στους ανθρώπους του κύκλου του Αμερικανού προέδρου και χαίρει της εκτίμησης του. Κατά τη διάρκεια της θητείας της αναμένεται να εστιάσει στην εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε μία περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας στην ανατολική Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή.

Η Ουάσινγκτον ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τον ενεργειακό τομέα στην περιοχή με τους αμερικανικούς πετρελαϊκούς κολοσσούς εταιρείες ExxonMobil και Chevron να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. Έτσι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ αναμένεται να έχει ψηλά στην ατζέντα της όλα τα ενεργειακά θέματα.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται και οι θέσεις της για τα ελληνοτουρκικά καθώς πρόσφατα συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρέσβη στην Τουρκία Τομ Μπάρακ.

Επιπλέον στην ατζέντα της βρίσκονται και θέματα άμυνας και η αμυντική συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ. Η στρατιωτική βάση της Σούδας είναι ζωτικής σημασίας για τις ΗΠΑ στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Μεσογείου, ενώ η Ελλάδα αναμένει την έλευση των νέων αμερικανικών αεροσκαφών F-35 το 2028.

Οι συνεργάτες της

Η ομάδα συνεργατών της κυρίας Γκιλφόιλ, αποτελείται – μεταξύ άλλων- από δύο πολύ έμπειρους διπλωμάτες: τον Τζος Χακ και τον Τζέι Ράμαν.

Σύμφωνα με την «Απογευματινή», τον Ιούλιο ο Τζος Χακ έγινε ουσιαστικά το «Νο2» της πρεσβείας, αναλαμβάνοντας επιτετραμμένος στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη χώρα μας. Έχει διατελέσει αναπληρωτής υφυπουργός Εξωτερικών, επιβλέποντας την πολιτική για τη Νότια Ευρώπη και τον Καύκασο, καθώς και διευθυντής του γραφείου Υποθέσεων Νότιας Ευρώπης, καλύπτοντας την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Μάλτα και την Τουρκία.

Τον Σεπτέμβριο ανέλαβε διευθυντής δημοσίων υποθέσεων ο Τζέι Ράμαν, ανώτατος διπλωμάτης με περισσότερα από 20 χρόνια υπηρεσίας στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οι επαφές

Για αύριο Σάββατο η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα παραθέσει δεξίωση σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας με επιχειρηματίες, πολιτικά πρόσωπα και προσωπικότητες της δημόσιας ζωής για τα 250 χρόνια από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Η πρώτη της βραδινή έξοδος στην Αθήνα θα γίνει την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, στο Κέντρο Αθηνών, για να παρακολουθήσει την εμφάνιση του δημοφιλούς τραγουδιστή Κωνσταντίνου Αργυρού, με τον οποίο έχει ήδη συναντηθεί στο παρελθόν, ενώ είχε διασκεδάσει με τα τραγούδια του και στο gala του οργανισμού The Hellenic Initiative στο Λονδίνο. Οι προσκλήσεις για τη βραδιά έχουν σταλεί από την πρεσβεία, με dress code cocktail attire, και αναμένεται να παραστούν επιχειρηματίες, εκδότες, πολιτικοί και μέλη της ελληνοαμερικανικής κοινότητας.

Η επίσημη θητεία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ ξεκινά από την επόμενη εβδομάδα, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Η τελετή επίδοσης των διαπιστευτηρίων της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4 Νοεμβρίου. Στη συνέχεια, η νέα πρέσβης θα παραστεί στο Forum για τη Διατλαντική Συνεργασία στον Τομέα της Ενέργειας, που διοργανώνεται στο Ζάππειο στις 6 και 7 Νοεμβρίου.

