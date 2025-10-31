e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Tελευταία ημέρα πληρωμών σήμερα – Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ

Ολοκληρώνονται σήμερα Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, οι προγραμματισμένες καταβολές του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, που ξεκίνησαν από τη Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου. Συνολικά έχουν καταβληθεί συνολικά 2.423.535.129,14 ευρώ σε 4.292.231 δικαιούχους.
1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 31 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 2.000.000 ευρώ σε 1.600 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.
- Έως 31 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 15.500.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 13.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 16.000.000 ευρώ σε 15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 400.000 ευρώ σε 50 φορείς για πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
- 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».