Πολεμικό Ναυτικό: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα μοριοδότησης ΕΠ.ΟΠ. κατά ειδικότητα

Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο του εν εξελίξει διαγωνισμού πρόσληψης Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) στο Πολεμικό Ναυτικό, ολοκληρώθηκε η μοριοδότηση κατά ειδικότητα των υποψηφίων ΕΠΟΠ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν, με αποκλειστικά δική τους ευθύνη, για τη μοριοδότησή τους, αλλά και τον τόπο και χρόνο που θα πρέπει να παρουσιαστούν στην αρμόδια Επιτροπή για τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ), κάνοντας ταυτοποίηση με τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://epop.hellenicnavy.gr.

Επιπρόσθετα, γνωρίζεται στους υποψήφιους ΕΠ.ΟΠ. ότι επιτρέπεται να ασκήσουν προσφυγή κατά της μοριοδότησης, μέχρι τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 23:59, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση epop2025@navy.mil.gr, στο οποίο θα αναγράφονται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός αίτησης και η ειδικότητα τους.

Κατά την προσέλευση των υποψηφίων στην Επιτροπή, θα πρέπει να φέρονται απαραιτήτως τα παρακάτω:

– Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο

– Αντίγραφο της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης συμμετοχής στον Διαγωνισμό Πρόσληψης ΕΠΟΠ.

– Αρνητικό Διαγνωστικό Έλεγχο RAPID TEST, έως και 48 ώρες πριν από τη πρώτη ημέρα των εξετάσεων, το οποίο θα έχουν καθημερινά μαζί τους.

– Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης Υποψηφίου ΕΠΟΠ, που θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων του Πίνακα «Α» αυτού. (Υπόδειγμα «Β» της Προσθήκης «8» του Παραρτήματος «Β» της Προκήρυξης)

– Γραφική ύλη (2 μπλε στυλό, μολύβι, γόμα, ξύστρα)

– Αθλητική περιβολή – περιβολή κολύμβησης (μαγιό, σκουφάκι, γυαλιά κολύμβησης, πετσέτα, σαγιονάρες)

Η διαδικασία για κάθε υποψήφιο θα διαρκέσει έως πέντε εργάσιμες ημέρες. Με την ολοκλήρωση της κάθε επιμέρους εξέτασης – δοκιμασίας, θα ανακοινώνονται τα αποτελέσματα για το αν θα συνεχίζουν ή όχι τη διαδικασία.

03:30 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

