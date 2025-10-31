Κορινθιακός κόλπος: Ψάρεψαν ροφό 20 κιλών – Δείτε βίντεο

Μια ψαριά που δύσκολα θα ξεχαστεί, πέτυχαν στον Κορινθιακό Κόλπο ο αντιδήμαρχος Κορίνθου, Βαγγέλης Παπαϊωάννου και η παρέα του. Η εξόρμηση για ψάρεμα που ξεκίνησε με χαλαρή διάθεση, κατέληξε σε μια εντυπωσιακή στιγμή, καθώς η ομάδα κατάφερε να ανεβάσει στην επιφάνεια έναν τεράστιο ροφό, βάρους περίπου 20 κιλών.

Η παρέα είχε βγει για ψάρεμα από νωρίς το πρωί, απολαμβάνοντας τη νηνεμία και τα καθαρά νερά του Κορινθιακού. Χρειάστηκε αρκετή ώρα υπομονής και συντονισμένης προσπάθειας μέχρι να «τσιμπήσει» το μεγάλο ψάρι, όμως όταν αυτό συνέβη, όλοι κατάλαβαν πως είχαν να κάνουν με κάτι ξεχωριστό, σύμφωνα με πληροφορίες του KorinthosΤV.