Κόρινθος: Συνελήφθη Ανθυποπλοίαρχος του Λιμενικού – Έκλεβε καύσιμα από υπηρεσιακά βυτιοφόρα

καύσιμα από υπηρεσιακά βυτιοφόρα
καύσιμα από υπηρεσιακά βυτιοφόρα / astynomia.gr

Ανθυποπλοίαρχος του Λιμενικού Σώματος συνελήφθη, το μεσημέρι της Πέμπτης 9 Οκτωβρίου, στην Κόρινθο από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς φέρεται ότι υπεξαιρούσε συστηματικά καύσιμα από υπηρεσιακά βυτιοφόρα και τα διέθετε προς πώληση.

Λάρισα: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων

Επιπλέον, συνελήφθησαν δύο ιδιώτες ηλικίας 47 και 54 ετών, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν ως αγοραστές των καυσίμων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 28χρονος. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία κατά περίπτωση για υπεξαίρεση και παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και παράβαση των νόμων που αφορούν τα όπλα και τα ναρκωτικά.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, προηγήθηκε διερεύνηση καταγγελίας, από την οποία προέκυψε ότι ο αξιωματικός, ο οποίος ήταν επιφορτισμένος με καθήκοντα οδηγού υπηρεσιακών βυτιοφόρων του Λιμενικού Σώματος, τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2025 υπεξαιρούσε συστηματικά καύσιμα κατά τον ανεφοδιασμό δεξαμενών ή σκαφών, τοποθετώντας σε αυτά μικρότερες ποσότητες από τις αιτηθείσες. Στη συνέχεια, αποθήκευε προσωρινά τις ποσότητες σε μπιτόνια και δεξαμενές, οι οποίες βρίσκονταν επιμελώς κρυμμένες σε χώρους της κύριας και της εξοχικής κατοικίας του, σε περιοχή της Κορίνθου.

Ακολούθως, κινούμενος με όχημα βραδινές ή πρώτες πρωινές ώρες, ώστε να μην γίνεται αντιληπτός, μετέφερε και παρέδιδε τα καύσιμα σε κατάστημα ιδιοκτησίας του 54χρονου, ο οποίος έναντι χρηματικού αντιτίμου περίπου 0,80 ευρώ ανά λίτρο τις παραλάμβανε για τη λειτουργία του καταστήματος.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι, ο 28χρονος, που δεν έχει συλληφθεί, ο οποίος είναι συγγενικό πρόσωπο του 54χρονου, γνώριζε για τις παράνομες αγοραπωλησίες και, μάλιστα, διακριβώθηκε μια περίπτωση, κατά την οποία είχε αιτηθεί από τον υπάλληλο τη χορήγηση καυσίμων για τη λειτουργία και άλλου καταστήματος της οικογένειάς του.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της προανάκρισης, προέκυψε και η εμπλοκή του 47χρονου στην υπόθεση, ο οποίος μεσημβρινές ώρες της 8/10 μετέβη με όχημα στην οικία του υπαλλήλου και παρέλαβε 23 μπιτόνια με καύσιμα.

Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και σε σωματικές έρευνες κατασχέθηκαν

  • 41 μπιτόνια με υγρό καύσιμο
  • 5 όπλα δίκαννα και καραμπίνες κατά περίπτωση, με ληγμένη ή χωρίς άδεια
  • 2 αεροβόλα
  • ξιφίδιο
  • 30 φυσίγγια
  • 2.300 ευρώ
  • 10,58 γραμμάρια κάνναβης
  • 3 οχήματα
  • 3 κινητά
  • χειρόγραφες σημειώσεις

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ από την έως τώρα έρευνα, έχουν διακριβωθεί τουλάχιστον 9 περιπτώσεις υπεξαίρεσης καυσίμων

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

