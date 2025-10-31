Αχιλλέας Μπέος: «Με έθεσαν σε αργία χωρίς να έχω δικαστεί, μου στέρησαν τα παιδιά μου» – Τι είπε για το ποδόσφαιρο

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ

Για την περίοδο που τέθηκε σε αργία από τα καθήκοντά του δημάρχου από την Περιφέρεια Θεσσαλίας μίλησε ο Αχιλλέας Μπέος που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου που έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Πέμπτης (30/10).

Αχιλλέας Μπέος: Έχω πάει με μαύρες, άρα πώς είμαι ρατσιστής;

«Με έθεσε σε αργία χωρίς να έχω δικαστεί. Αυτά είναι τα σκάνδαλα, αυτοί είναι οι φασίστες. Όχι εγώ που λένε… Χωρίς να έχω δικαστεί από τον φυσικό μου δικαστή, πήγα φυλακή και με απαλλάξανε με έναν νόμο που πέρασε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέντε η ώρα το πρωί ξημερώματα στο υπουργείο Παιδείας κι όχι στο υπουργείο Εσωτερικών. Αλλά φωνή λαού, οργή Θεού. Ο κόσμος κι ο λαός μου έδωσε το δικαίωμα να δείξω πραγματικά ποιος είμαι με έργα κι όχι με λόγια, δεν θα τον προδώσω και θα συνεχίσω να υπηρετώ τον τόπο μου…την πόλη μου», είπε αρχικά και συμπλήρωσε χαρακτηριστικά: «Μου στερήσανε τα παιδιά μου, την οικογένειά μου. Είναι ντροπή για τη Δικαιοσύνη».

Αναφορικά με την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο, ο Αχιλλέας Μπέος είπε ότι ουσιαστικά πλήρωσε την «κόντρα» που υπήρχε εκείνη την εποχή μεταξύ δύο μεγάλων παραγόντων, του Νικόλα Πατέρα και του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Για την ενασχόλησή του με το ελληνικό ποδσόσφαιρο ανέφερε αρχικά ότι πήγε στον Ηρακλή για να βοηθήσει τον Αντώνη Ρέμο. «Στήσαμε την ομάδα σε μια εβδομάδα. Αυτός που με έκανε να ασχοληθεί ήταν ο Κωνστανίτνος Τσολακάκης», είπε αρχικά και συμπλήρωσε: «Ο Πανιώνιος τότε ήταν πτωχευμένος. Ηρθαν 10-15 φίλαθλοι να με πείσουν μου είπαν “σώσε μας…”. Κι έτσι πήρα την απόφαση να βοηθήσω… Έγινε πολύ ανταγωνιστικός και στη σνέχεια με τον Λευτέρη τον Πανταζή τον πούλησα στον Κώστα τον Τσακίρη. Αγαπάω το ποδόσφαιρο, τρελαίνομαι… Και γι’ αυτό έχω επιτυχίες. Στη συνέχεια πήγα στγον Βόλο τη γενέτειρα μου. Είχα ξεκουραστεί έναν χρόνο και ανέλαβα τον Ολυμπιακό Βόλου που ήταν καταχρεωμένος. Τότε έγινε η μεγαλύτερη αδικά σε άνθρωπο. Αυτοί που με έστειλαν φυλακή πρέπει να ντρέπονται…».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μόνο το 1% των ανθρώπων με υψηλή νοημοσύνη μπορεί να εντοπίσει το κρυμμένο πρόσωπο σε αυτή τη σκηνή ορειβασίας σε 22 δευτερ...

Ο σπόρος του Halloween που μπορεί να μπορεί να ενισχύσει το ανοσοποιητικό, να βελτιώσει τη διάθεση και να ενισχύσει την απώ...

Λαγκάρντ: Περιορίζονται οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη, μειώνονται οι πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων

e-ΕΦΚΑ: Νέος οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για την επιδότηση εργατικής εισφοράς

Gboard: Οι ρυθμίσεις του που οι περισσότεροι χρήστες Android αγνοούν αλλά θα έπρεπε να ενεργοποιήσουν

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
05:55 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Σαν σήμερα 31 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Παγκόσμια ...
04:30 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Τρίκαλα: Βρέθηκε κεφάλι σφήκας μέσα σε γλυκό που αγόρασε ηλικιωμένη για το εγγόνι της

Μια γιαγιά αγόρασε γλυκό για το εγγονάκι της στα Τρίκαλα, όμως το παιδί εντόπισε μέσα στο γλυκ...
03:45 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Πολεμικό Ναυτικό: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα μοριοδότησης ΕΠ.ΟΠ. κατά ειδικότητα

Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο του εν εξελίξει διαγωνισμού πρό...
03:30 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Ηγουμενίτσα: Νέες συλλήψεις για το περιστατικό βίας σε Λύκειο – Μαθητής και εκπαιδευτικός στα χέρια της αστυνομίας

Για το περιστατικό ενδοσχολικής βίας στο 1 Λύκειο Ηγουμενίτσας, συνελήφθη ο τρίτος μαθητής από...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς