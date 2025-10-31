Ηγουμενίτσα: Νέες συλλήψεις για το περιστατικό βίας σε Λύκειο – Μαθητής και εκπαιδευτικός στα χέρια της αστυνομίας

Για το περιστατικό ενδοσχολικής βίας στο 1 Λύκειο Ηγουμενίτσας, συνελήφθη ο τρίτος μαθητής από το Αστυνομικό Τμήμα Ηγουμενίτσας που φέρεται να συμμετείχε στη βίαιη επίθεση κατά συμμαθητή του, καθώς και η εκπαιδευτικός που είχε καθήκοντα επιτήρησης την ώρα του περιστατικού, την Πέμπτη 30/10.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το thesspro.gr, σε βάρος των τριών μαθητών έχει ασκηθεί δίωξη για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ το θύμα εξακολουθεί να νοσηλεύεται, σύμφωνα με πληροφορίες του thespro. Οι δύο πρώτοι μαθητές είχαν συλληφθεί από την Τετάρτη (29/10), ενώ σε βάρος και των τριών έχει ασκηθεί δίωξη για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Η εκπαιδευτικός κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων και αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα.

Το θύμα, μαθητής της Α’ Λυκείου, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Φιλιατών με τραύματα στον αυχένα, την κοιλιακή χώρα και τα πόδια. Από μαρτυρίες προκύπτει ότι στη συμπλοκή συμμετείχαν συνολικά περίπου οκτώ άτομα, με τουλάχιστον τρεις να ασκούν βία και τους υπόλοιπους να παρακολουθούν το επεισόδιο χωρίς να επέμβουν.

Η προανάκριση συνεχίζεται, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό σε εκπαιδευτικούς και γονείς για τα φαινόμενα βίας στα σχολεία.