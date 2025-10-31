ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται σήμερα

Enikos Newsroom

οικονομία

επιδόματα

Συνολικά 188.108.716 ευρώ για μια σειρά από επιδόματα και παροχές του τρέχοντος μηνός καταβάλλει σήμερα, Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 0 ΟΠΕΚΑ σε 609.258  δικαιούχους.

Ειδικότερα ο Οργανισμός  πληρώνει:

  • το ποσό των 20.915.876 ευρώ για το επίδομα στέγασης. Συνολικά 175.148 είναι οι δικαιούχοι
  • το ποσό των 37.040.658 ευρώ για το  Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Συνολικά 159.472  είναι οι δικαιούχοι
  • το ποσό των 94.063.944 ευρώ για τα αναπηρικά επιδόματα. Συνολικά 200.370 είναι οι δικαιούχοι
  • το ποσό των 171.683 ευρώ για το επίδομα στεγαστικής συνδρομής: Συνολικά 516 είναι οι δικαιούχοι
  • το ποσό των 178.622 ευρώ για το επίδομα ομογενών. συνολικά 5.063 είναι οι δικαιούχοι
  • το ποσό των 4.868.812 ευρώ για το επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982. Συνολικά 12.663 είναι οι δικαιούχοι.
  • το ποσό των 9.431.102 ευρώ για το επίδομα κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων. συνολικά 22.477  είναι οι δικαιούχοι
  • το ποσό των 56.760 ευρώ για τα έξοδα κηδείας. Συνολικά 71 είναι οι δικαιούχοι
  • το ποσό των 13.637.450 ευρώ για το επίδομα γέννησης. Συνολικά 10.259 είναι οι δικαιούχοι
  • το ποσό των 1.908.000 ευρώ για το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. Συνολικά 3.727 είναι οι δικαιούχοι
  • το ποσό των 244.531 ευρώ για τα κόκκινα δάνεια. Συνολικά 2.576 είναι οι δικαιούχοι
  • το ποσό των 21.000 ευρώ για τα προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 είναι οι δικαιούχοι
  • το ποσό των 36.053 ευρώ σε 337 ευάλωτους οφειλέτες
  • το ποσό των 460.190 ευρώ για το επίδομα αναδοχής σε  582  δικαιούχους
  • το ποσό των 1.721.171 ευρώ για το πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού. Συνολικά  2.205 είναι οι  δικαιούχοι
  • το ποσό των 3.352.863 ευρώ για το  επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας:  συνολικά 13.771  είναι οι δικαιούχοι.

Υπενθυμίζεται πως τα παραπάνω ποσά άρχισαν να πιστώνονται από χθες στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

 

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δεν πεινάτε το πρωί; Ίσως το σώμα σας προσπαθεί να σας προειδοποιήσει για κάτι

Το κόλπο που διατηρεί το ψωμί φρέσκο για περισσότερο καιρό

Νυχτερινό ρεύμα 2025: Από αύριο η αλλαγή του ωραρίου του διζωνικού τιμολογίου – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Σούπερ μάρκετ: Αλαλούμ με τις μειώσεις στις τιμές προϊόντων – Τι αναφέρουν εκπρόσωποι καταναλωτικών οργανώσεων

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 8 διαφορές στις εικόνες με παιδιά που ετοιμάζονται για το Halloween σε 22 δε...

Gboard: Οι ρυθμίσεις του που οι περισσότεροι χρήστες Android αγνοούν αλλά θα έπρεπε να ενεργοποιήσουν
περισσότερα
08:27 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Φορολογικό νομοσχέδιο: Τα οφέλη και οι αδικίες – Οι αστερίσκοι της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος

Αυξημένα φορολογικά οφέλη αλλά και αδικίες εντοπίζει η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ε...
07:17 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Σούπερ μάρκετ: Αλαλούμ με τις μειώσεις στις τιμές των προϊόντων – Τι αναφέρουν εκπρόσωποι καταναλωτικών οργανώσεων

18:05 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Κλείνουν 204 καταστήματα ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα – Η ανακοίνωση της εταιρείας

Σε κλείσιμο 200 και πλέον υποκαταστημάτων τους σε όλη την Ελλάδα προχωρούν τα ΕΛΤΑ, προκαλώντα...
15:48 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα βασικά επιτόκιά της

Αμετάβλητα για τρίτη φορά από τον Ιούνιο άφησε σήμερα η ΕΚΤ τα βασικά επιτόκιά της. Συγκεκριμέ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς