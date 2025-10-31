Σούπερ μάρκετ: Αλαλούμ με τις μειώσεις στις τιμές των προϊόντων – Τι αναφέρουν εκπρόσωποι καταναλωτικών οργανώσεων

Μικρότερο των προσδοκιών φαίνεται ότι είναι μέχρι στιγμής το αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας για μειώσεις στις τιμές 2.180 προϊόντων.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με τα όσα επισημαίνουν εκπρόσωποι καταναλωτικών οργανώσεων οι μειώσεις που έχουν γίνει είναι ελάχιστες και σε καμία περίπτωση δεν φτάνουν τα 2.180 προϊόντα. Σε ορισμένα από αυτά μάλιστα οι τιμές είναι αυξημένες ενώ πολλά προϊόντα όχι απλά δεν είναι πρώτης ανάγκης, αλλά είναι προϊόντα που σπάνια μπαίνουν στο καλάθι των νοικοκυριών.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, Απόστολο Ραφτόπουλο υπάρχουν προϊόντα που όχι απλά η τιμή τους δεν μειώθηκε, αντιθέτως αυξήθηκε και άλλα προϊόντα η τιμή των οποίων αλλάζει 4 φόρες μέσα σε έναν μήνα.

Για παράδειγμα κριθαράκι σε συσκευασία 500 γρ. στις 19 Σεπτεμβρίου είχε 0,70 ευρώ, στις 29 Σεπτεμβρίου 0,90 ευρώ, στις 15 Οκτωβρίου που άρχισε να υλοποιείται η πρωτοβουλία για μείωση των τιμών 1,38 ευρώ και στις 24 Οκτωβρίου είχε 0,99 ευρώ.

Μακαρόνια σπαγγέτι 4 τεμάχια των 500 γρ. στις 19 Σεπτεμβρίου είχε 2,86 ευρώ, στις 15 Οκτωβρίου 4,47 ευρώ, στις 24 Οκτωβρίου 4,23 ευρώ και στις 29 Οκτωβρίου 2,70 ευρώ. Σε άλλη περίπτωση ρύζι σε συσκευασία ενός κιλού πριν από την μείωση κόστιζε 3,74 ευρώ και μετά τη μείωση 4,55 ευρώ.

Σαλάμι αέρος σε συσκευασία 200 γρ. πριν από την μείωση 9,5 ευρώ, μετά τη μείωση12,04 ευρώ. Συμπυκνωμένος χυμός τομάτας κόστιζε πριν από την μείωση 0,88 ευρώ και μετά τη μείωση 0,98 ευρώ.

Σκούπες και φαράσια…

Επίσης, υπάρχουν πολλά προϊόντα που όχι απλά δεν είναι πρώτης ανάγκης αλλά σπάνια τα προμηθεύονται οι καταναλωτές, όπως σκούπες, λάμπες, πανάκια καθαρισμού, φαράσι, πινέλο ξυρίσματος, ταινίες αποτρίχωσης, συνδετήρες, κεράκια γενεθλίων, πινέζες και πολλά άλλα.