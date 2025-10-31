Σούπερ μάρκετ: Αλαλούμ με τις μειώσεις στις τιμές των προϊόντων – Τι αναφέρουν εκπρόσωποι καταναλωτικών οργανώσεων

Δημήτρης Χριστούλιας

οικονομία

Σούπερ μάρκετ

Μικρότερο των προσδοκιών φαίνεται ότι είναι μέχρι στιγμής το αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας για μειώσεις στις τιμές 2.180 προϊόντων.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με τα όσα επισημαίνουν εκπρόσωποι καταναλωτικών οργανώσεων οι μειώσεις που έχουν γίνει είναι ελάχιστες και σε καμία περίπτωση δεν φτάνουν τα 2.180 προϊόντα. Σε ορισμένα από αυτά μάλιστα οι τιμές είναι αυξημένες ενώ πολλά προϊόντα όχι απλά δεν είναι πρώτης ανάγκης, αλλά είναι προϊόντα που σπάνια μπαίνουν στο καλάθι των νοικοκυριών.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, Απόστολο Ραφτόπουλο υπάρχουν προϊόντα που όχι απλά η τιμή τους δεν μειώθηκε, αντιθέτως αυξήθηκε και άλλα προϊόντα η τιμή των οποίων αλλάζει 4 φόρες μέσα σε έναν μήνα.

Για παράδειγμα κριθαράκι σε συσκευασία 500 γρ. στις 19 Σεπτεμβρίου είχε 0,70 ευρώ, στις 29 Σεπτεμβρίου 0,90 ευρώ, στις 15 Οκτωβρίου που άρχισε να υλοποιείται η πρωτοβουλία για μείωση των τιμών 1,38 ευρώ και στις 24 Οκτωβρίου είχε 0,99 ευρώ.

Μακαρόνια σπαγγέτι 4 τεμάχια των 500 γρ. στις 19 Σεπτεμβρίου είχε 2,86 ευρώ, στις 15 Οκτωβρίου 4,47 ευρώ, στις 24 Οκτωβρίου 4,23 ευρώ και στις 29 Οκτωβρίου 2,70 ευρώ. Σε άλλη περίπτωση ρύζι σε συσκευασία ενός κιλού πριν από την μείωση κόστιζε 3,74 ευρώ και μετά τη μείωση 4,55 ευρώ.

Σαλάμι αέρος σε συσκευασία 200 γρ. πριν από την μείωση 9,5 ευρώ, μετά τη μείωση12,04 ευρώ. Συμπυκνωμένος χυμός τομάτας κόστιζε πριν από την μείωση 0,88 ευρώ και μετά τη μείωση 0,98 ευρώ.

Σκούπες και φαράσια…

Επίσης, υπάρχουν πολλά προϊόντα που όχι απλά δεν είναι πρώτης ανάγκης αλλά σπάνια τα προμηθεύονται οι καταναλωτές, όπως σκούπες, λάμπες, πανάκια καθαρισμού, φαράσι, πινέλο ξυρίσματος, ταινίες αποτρίχωσης, συνδετήρες,  κεράκια γενεθλίων, πινέζες και πολλά άλλα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δεν πεινάτε το πρωί; Ίσως το σώμα σας προσπαθεί να σας προειδοποιήσει για κάτι

Το κόλπο που διατηρεί το ψωμί φρέσκο για περισσότερο καιρό

Νυχτερινό ρεύμα 2025: Από αύριο η αλλαγή του ωραρίου του διζωνικού τιμολογίου – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Σούπερ μάρκετ: Αλαλούμ με τις μειώσεις στις τιμές προϊόντων – Τι αναφέρουν εκπρόσωποι καταναλωτικών οργανώσεων

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 8 διαφορές στις εικόνες με παιδιά που ετοιμάζονται για το Halloween σε 22 δε...

Gboard: Οι ρυθμίσεις του που οι περισσότεροι χρήστες Android αγνοούν αλλά θα έπρεπε να ενεργοποιήσουν
περισσότερα
08:27 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Φορολογικό νομοσχέδιο: Τα οφέλη και οι αδικίες – Οι αστερίσκοι της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος

Αυξημένα φορολογικά οφέλη αλλά και αδικίες εντοπίζει η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ε...
07:55 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται σήμερα

Συνολικά 188.108.716 ευρώ για μια σειρά από επιδόματα και παροχές του τρέχοντος μηνός καταβάλλ...
18:05 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Κλείνουν 204 καταστήματα ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα – Η ανακοίνωση της εταιρείας

Σε κλείσιμο 200 και πλέον υποκαταστημάτων τους σε όλη την Ελλάδα προχωρούν τα ΕΛΤΑ, προκαλώντα...
15:48 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα βασικά επιτόκιά της

Αμετάβλητα για τρίτη φορά από τον Ιούνιο άφησε σήμερα η ΕΚΤ τα βασικά επιτόκιά της. Συγκεκριμέ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς