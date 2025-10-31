Βιετνάμ: Σε 13 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες – Τουλάχιστον 11 άτομα αγνοούνται

Σε 13 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες στο Βιετνάμ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών που επισημαίνουν πως αγνοείται η τύχη 11 κατοίκων.

Βιετνάμ: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και πέντε αγνοούμενοι από σφοδρές βροχοπτώσεις

Εξαιτίας καταρρακτωδών βροχοπτώσεων πλημμύρισε μεγάλο τμήμα στο κεντρικό τμήμα του Βιετνάμ, συμπεριλαμβανομένων των ιστορικών πόλεων Χουέ και Χόι Αν που έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο της UNESCO με τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς.

Περισσότερα από 116.000 σπίτια και 50.000 στρέμματα καλλιεργειών έχουν πλημμυρίσει, ενώ μεγάλες ζημιές προκλήθηκαν στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο . Επίσης σημειώθηκαν μεγάλες διακοπές στην ηλεκτροδότηση, σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν έως αργά το Σάββατο.

 

