Βιετνάμ: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και πέντε αγνοούμενοι από σφοδρές βροχοπτώσεις

Τουλάχιστον εννέα νεκροί και πέντε αγνοούμενοι από τις σφοδρές βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες που έπληξαν το κεντρικό Βιετνάμ, ανακοίνωσε την Τετάρτη (29/10) η υπηρεσία διαχείρισης φυσικών καταστροφών της κυβέρνησης.

Έξι από τις ανθρώπινες απώλειες είναι στην πόλη Ντανάνγκ που είναι ένας από τους πιο διάσημους προορισμούς, αλλά και στην αρχαία πόλη Χόι Αν, ανέφερε σε μία ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση.

Περισσότερα από 103.000 σπίτια πλημμύρισαν κυρίως στις πιο σημαντικές τουριστικές περιοχές της Χουέ και της Χόι Αν, σύμφωνα με μία αναφορά της ίδιας υπηρεσίας.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

