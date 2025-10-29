Βιετνάμ: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και πέντε αγνοούμενοι από σφοδρές βροχοπτώσεις

Τουλάχιστον εννέα νεκροί και πέντε αγνοούμενοι από τις σφοδρές βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες που έπληξαν το κεντρικό Βιετνάμ, ανακοίνωσε την Τετάρτη (29/10) η υπηρεσία διαχείρισης φυσικών καταστροφών της κυβέρνησης.

Έξι από τις ανθρώπινες απώλειες είναι στην πόλη Ντανάνγκ που είναι ένας από τους πιο διάσημους προορισμούς, αλλά και στην αρχαία πόλη Χόι Αν, ανέφερε σε μία ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση.

Περισσότερα από 103.000 σπίτια πλημμύρισαν κυρίως στις πιο σημαντικές τουριστικές περιοχές της Χουέ και της Χόι Αν, σύμφωνα με μία αναφορά της ίδιας υπηρεσίας.

🇻🇳 The former imperial city of Hue found itself flooded after record rainfall in #Vietnam. Nearly two metres of water fell in just 24 hours – a record that had been standing since 1999. pic.twitter.com/z37CqVIpBk — FRANCE 24 English (@France24_en) October 28, 2025

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters